دهنه واحدة فقط يومياً من الكريم السحري لشد ترهلات البطن والجسم والقضاء على تجاعيد البشرة

شد ترهلات البطن والجسم والقضاء على تجاعيد البشرة، أهمية كريم لبان الدكر لشد ترهلات الجسم وشد البشرة كما هو واحد من اشهر الوصفات الطبيعية لشد ترهلات الجسم والبطن، حيث أن لبان الدكر معروف بقدراته الكبيرة على شد الترهلات وعلاج مشاكل البشرة كمان سنعرف في السطور التالية.

شد ترهلات البطن والجسم والقضاء

تعتبر مشكلة ترهلات الجسم من أكثر من يواجه السيدات وخاصة بعد التخسيس أو الولادة ولذلك سوف نقدم لكم الكريم السحري القاضي تماماً على ترهلات الجسم والبشرة .

عدد ١ كوب من الماء المغلي.

حفنة من اللبان الدكر أو ما يعادل ٥٠-١٠٠ جرام.

٢٥٠ مللي من الكريم المرطب المناسب لبشرتك.

مكونات عمل كريم لبان الدكر لشد ترهلات الجسم

في وعاء مناسب قومي بوضع كمية لبان الدكر مع إضافة الماء المغلي إلى اللبان، ثم قومي بتغطية الوعاء وتركه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ويمكن أن تزيد لتصل لخمسة أيام.

بعد مرور الوقت المحدد قومي بتصفية منقوع لبان الدكر من الماء، ووضعه في عبوة مناسبة.

بعد ذلك قومي بإضافة كمية الكريم المرطب إلى اللبان مع الخلط الجيد حتى يتجانس الخليط وتحصلين على قوام كريم مناسب وناعم.

يستخدم الكريم بطريقة بسيطة، وذلك عبر دهنه مباشرة على منطقة الجسم التي تعاني من الترهلات ، مع تدليك الكريم لمدة ٥-٧ دقائق وذلك لتنشيط الدورة الدموية.

، مع تدليك الكريم لمدة ٥-٧ دقائق وذلك لتنشيط الدورة الدموية. تنشيط الدورة الدموية سيعمل على زيادة فعالية الكريم في شد الجسم والتخلص من الترهلات.

ربما تنزعجي من رائحة الكريم بشكل مؤقت ولكن فور دهنه وتدليكه ستلاحظين اختفاء الرائحة الكريهة.

لضمان أفضل النتائج قومي باستخدام الكريم بشكل يومي و ستلاحظين الفرق في شد البشرة وشد ترهلات الجسم في خلال أول شهر من استخدام الكريم.

في خلال أول شهر من استخدام الكريم. يمكن استخدام لبان الدكر بطريقة أخري وهي عبر مضغ اللبان بشكل يوم وعندها ستحصلين على كل الفوائد الصحية التي يقدمها اللبان بطريقة مباشرة وسهلة.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر لشد ترهلات الجسم

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان كريم لبان الدكر لشد ترهلات الجسم، وذلك لما يحتويه لبان الدكر من زيوت ومواد صمغية تساعد في شد الجسم، آملين أن ينال الموضوع إعجابكم.