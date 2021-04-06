طريقة عمل فطائر بالمربى بالمنزل وجبة لذيذة للإفطار أو العشاء

تعتبر فطائر بالمربى ، من أشهي الأكلات التي يمكن تقديمها للأسرة، حيث تسعي كثير من الأمهات دائماً للبحث عن ما هو جديد ومختلف لتقديمه للأولاد، وتعتبر هي من الوجبات البسيطة جداً ولكن تقدم وجبة جميلة يستمتع بها الكبار والصغار، فهي وجبة متكاملة تقدم في وجبة الإفطار التي نحتار كثيراً ماذا نقدم بها أو يمكن تقديمها في العشاء فهي تعتبر من ألذ الأطعمة التي يمكن تقديمها بجانب كوب الشاي أو الحليب، فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية نتيجة لمكوناتها التي تحتوي على السكر واللبن، وتعتبر طريقة تحضيرها ومكوناتها بسيطة ومتوفرة لدينا دائماً في المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام طريقة عمل فطائر بالمربى بطريقة سهلة ومبسطة.

مكونات عمل فطائر بالمربى بالمنزل

تتكون فطائر بالمربى من مكونات بسيطة جداً وسهلة التحضير ومتوفرة لدينا في المنزل وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

للحشوة مربى النوع حسب الرغبة.

لدهن الوجه 2 ملعقة من الحليب السائل.

لتزيين الوجه سكر بودرة أو سمسم.

طريقة التحضير

طريقة تحضير فطائر بالمربى هي طريقة بسيطة ولتحضيرها بالطريقة الصحيحة يجب اتباع الخطوات الأتية :ـ

في إناء متوسط الحجم يتم خلط المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والخميرة واللبن البودرة والسكر وتقلب المكونات بطريقة جيدة. بعدها يضاف الزيت ونقلب المكونات ثم يضاف الماء تدريجياً حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. تترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ مع مراعاة تغطيتها وتترك حتي يتضاعف حجمها لمدة ساعة أو أكثر.

طريقة تشكيل العجينة وحشوها بالمربي

بعد أن تختمر العجينة نبدأ بتشكيلها ويتم ذلك بتقطيعها إلي كرات صغيرة، يتم فردها فرداً خفيفاً ثم يتم حشوها بالمربى ونغلقها جيداً أو يمكن تشكيلها بالطريقة التي نرغب بها، توضع الكرات داخل صينية الفرن المدهونة بقليل من السمنة ونتركها ترتاح قليلاً ويتضاعف حجمها، بعدها يتم دهن وجه الكرات بالحليب السائل ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتترك في الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل وتنضج تماماً، بعدها نخرجها من الفرن وتزين بالسكر البودرة وتوضع في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.