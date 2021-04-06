طريقة عمل صوص الكراميل بشكل بسيط وكيفية تحويله إلى صوص التوفي باحترافية

يعتبر صوص الكراميل من أشهر أنواع الصوصات التي تستخدم في إعداد أنواع كثيرة للغاية من الحلوى، ومن بينها التورتات والكيك والكريم كراميل، بالإضافة إلى التشيز كيك، ومن الممكن تحويل صوص الكراميل إلى صوص التوفي اللذيذ الذي يستخدم في الكثير من وصفات الحلوى، ويقدم إلى جانب السينابون وأنواع أخرى من المخبوزات المميزة.

طريقة عمل صوص الكراميل

نقدم لكم عبر موقعنا المكونات

1 كوب من السكر.

1/2 كوب من الماء.

1/2 كوب من اللبن.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة ملح.

خطوات التحضير

في إناء على النار نقوم بمزج الماء والسكر ويرفع على نار متوسطة ويغطى جيداً. بمجرد الغليان نقوم برفع الغطاء وتركه إلى أن يبدأ في التحويل للون البني ويتحول إلى صوص الكراميل. نرفع القدر جانباً ونقوم بتذويب الزبدة معه والحليب بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب. من الضروري الحذر أثناء تلك الخطوة نظراً لإمكانية فصل الصوص بسبب تغيير درجة حرارة الحليب فجأة. بعد التقليب يعاد القدر على النار مرة أخرى مع إضافة الملح والاستمرار في التقليب لمدة دقيقة واحدة على النار. يترك المزيج جانباً حتى يبرد تماماً قبل الاستخدام.

القيمة الغذائية لصوص الكراميل

يحتوي الكراميل على قيمة غذائية عالية، حيث أن كل ملعقة كبيرة من الكراميل تحتوي على 132 سعر حراري، و6 جرام من الدهون، و5 جرام من الدهون المشبعة، و66 ميللي جرام من الكوليسترول، و105 جرام من الصوديوم، و17 جرام من الكربوهيدرات، و1 جرام من الألياف، و6 جرام من السكريات، و3 جرام من البروتين.

طريقة تحويل صوص الكراميل إلى التوفي

من الممكن تحويل صوص الكراميل بسهولة إلى صوص التوفي من خلال إضافة نصف كوب من الكريمة إلى خليط الكراميل على النار والتقليب جيداً على نار هادئة حتى يذوب تماماً، ويستخدم بارد.