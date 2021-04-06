طريقة تحضير الكرواسون في المنزل بعجينة مثل القطن

نقدم لكم طريقة تحضير الكرواسون حيث يعد الكرواسون من أجمل المخبوزات الفرنسية التي تتمتع بمذاقها المتميز، وتعتبر من أفضل وأشهى الوجبات التي يمكنك تقديمها على وجبة الافطار، ويمكن تقديمها مع النسكافيه والشاي، ويتمتع الكرواسون بحشواته الرائعة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضير الكرواسون بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة تحضير الكرواسون طريقة تحضير الكرواسون نقدم لكم عبر موقعنا مكونات الكرواسون 6 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

4 أكواب كبيرة من الماء الدافئ.

كوب كبير من الزيت.

نصف كوب كبير من لبن البودرة.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

4 ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة ملح

زبدة لفرد العجين.

الحشوات المفضلة لك.

على وجه الكرواسون نحتاج لما يلي:

بيضتين

رشة فانيليا طريقة تحضير الكرواسون في اناء عمبق نقوم باضافة كل من الدقيق والخميرة والسكر، وكمية لبن البودرة، ورشة من الملح.

نخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض جيدا.

نقوم باضافة الماء بصورة تدريجية مع التقليب المستمر حتى تصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض.

يتم العجن جيدا وبعد ذلك يتم تغطيتها بفوطة مطبخ وتوضع لتخمر عشر دقائق.

بعد أن يمر الوقت وتخمر العجينة نقوم باضافة الزيت والدقيق ونعجن مرة ثانية حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بتقطيع العجينة وتكور الى كور يكون حجمها متوسط، تظل لمدة عشر دقائق ترتاح مرة اخري.

نضع رشة دقيق على الرخامة ونفردها بالنشابة، ثم ندهنها بالزبد.

نفرد الطبقات بالنشابةحتى تكون طبقة رقيقة ثم نقوم بقطعها على شكل مثلث.

نضيف الحشوة بداخل الكرواسون ثم تلف على شكل الكرواسون.

ندهن الصينية بالزبد ونضع فيها الكرواسون، وتظل لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

يوضع الكرواسون في فرن سخن ويكون على درجة حرارة 180 درجة.

بعد أن يخمر الكرواسون يوضع في الفرن حتى ينضج.

يمكنك تقديم المربي أو النوتيلا مع الكرواسون. الوسوم

نقدم لكم طريقة تحضير الكرواسون حيث يعد الكرواسون من أجمل المخبوزات الفرنسية التي تتمتع بمذاقها المتميز، وتعتبر من أفضل وأشهى الوجبات التي يمكنك تقديمها على وجبة الافطار، ويمكن تقديمها مع النسكافيه والشاي، ويتمتع الكرواسون بحشواته الرائعة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضير الكرواسون بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة تحضير الكرواسون طريقة تحضير الكرواسون نقدم لكم عبر موقعنا مكونات الكرواسون 6 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

4 أكواب كبيرة من الماء الدافئ.

كوب كبير من الزيت.

نصف كوب كبير من لبن البودرة.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

4 ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة ملح

زبدة لفرد العجين.

الحشوات المفضلة لك.

على وجه الكرواسون نحتاج لما يلي:

بيضتين

رشة فانيليا طريقة تحضير الكرواسون في اناء عمبق نقوم باضافة كل من الدقيق والخميرة والسكر، وكمية لبن البودرة، ورشة من الملح.

نخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض جيدا.

نقوم باضافة الماء بصورة تدريجية مع التقليب المستمر حتى تصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض.

يتم العجن جيدا وبعد ذلك يتم تغطيتها بفوطة مطبخ وتوضع لتخمر عشر دقائق.

بعد أن يمر الوقت وتخمر العجينة نقوم باضافة الزيت والدقيق ونعجن مرة ثانية حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بتقطيع العجينة وتكور الى كور يكون حجمها متوسط، تظل لمدة عشر دقائق ترتاح مرة اخري.

نضع رشة دقيق على الرخامة ونفردها بالنشابة، ثم ندهنها بالزبد.

نفرد الطبقات بالنشابةحتى تكون طبقة رقيقة ثم نقوم بقطعها على شكل مثلث.

نضيف الحشوة بداخل الكرواسون ثم تلف على شكل الكرواسون.

ندهن الصينية بالزبد ونضع فيها الكرواسون، وتظل لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

يوضع الكرواسون في فرن سخن ويكون على درجة حرارة 180 درجة.

بعد أن يخمر الكرواسون يوضع في الفرن حتى ينضج.

يمكنك تقديم المربي أو النوتيلا مع الكرواسون.

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