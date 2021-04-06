طريقة عمل صوص الشكولاته لتزيين حلويات رمضان في المنزل بطرق سهلة

طريقة عمل صوص الشكولاته اللذيذ، أيام معدوده تفصلنا عن اكثر شهور السنة بركة وخير شهر رمضان المبارك الذي ينتظره الجميع ويكثر فهذا الشهر العظيم صنع الحلويات، لذلك سوف نتكلم عن صوص الشكولاته الذي يعد من اكثر الصوصات استخدما وانتشرا ويرجع ذلك لحب الجميع إلي طعم الشكولاته، والتي نستخدمها بكثرة في تزيين الكيك أو الحلويات أو في تورتة عيد الميلاد.

صوص الشكولاته

صوص الشكولاته يتميز بطعمه اللذيذ وقوامه الكريمي الرائع التي نحب أن نضعه علي الكيك و الحلويات الشهية، ويمكننا صنع صوص الشكولاته من جميع أنواع الشكولاته سواء كانت الداكنة أو البيضاء مع إضافة بعض من الحليب والسكر، وهناك الكثير من وصفات وطرق إعداد الصوصات المسكرة سواء كانت شكولاته أو الكريم شانتيه أو الكثير من الأنواع الأخري، لذلك سوف نتعرف علي هذه الوصفات معا.

كريمة الشكولاته

المقادير

كوب من الحليب السائل

نصف كوب سكر ابيض

نصف كوب كاكاو

صفار بيضتين

معلقتين كبرتين من الدقيق

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة كبيرة من الفانيليا

طريقة الإعداد

نحضر وعاء ونضع فيه كل من الدقيق والسكر والفانيليا والكاكاو ونخلطهم ببعضهم جيدا.

نجلب وعاء ونضعه علي النار ونضع فيه الحليب مع إضافة الخليط السابق في الحليب، نقوم بتقلبيهم لمدة خمس دقائق.

نخفق بعد ذلك صفار البيض في الحليب ونقلبهم ونتركه خمس دقائق أخري.

نضيف الزبدة إلي هذا الخليط بعد ذلك ثم نضربهم بالمضرب جيدا حتي يصبح قوام الخليط ثقيل وسميك.

نقوم برفع الشكولاته بعد ذلك من علي النار ونتركها حتى تصبح باردة تماما ثم يمكنك استخدامها.

الكريم شانتيه

المقادير

نصف لتر من كريمة الخفق( الكريمة اللباني)

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب سكر بودر ناعم

طريقة تحضير الكريمة