طريقة صنع مخللات رمضان في المنزل مثل المحلات بالضبط وبطريقة سهلة

تعرفي علي طريقة عمل مخللات رمضان، اصبح المخلل طبق رئيسي مهم علي سفر المصريون وخاصة في شهر رمضان الكريم، كما أن المخلل يوضع جانب الطعام سواء كان علي الفطور أو السحور لأنه يعد فاتح شهيه علي الطعام، كما أن الإقبال علي المخللات يزيد في شهر رمضان العظيم ويصبح سعره اغلي لذلك سوف نتعلم طريقة صنعه في المنزل.

مخللات رمضان

تعد المخللات من المقبلات الجانبية التي توضع بجانب أصناف الطعام العديدة وليست وجبة رئيسية، كما أن المخلل يتميز بطعمه المالح الحامض كما أن هناك الكثير من أنواع المخللات مثل مخلل الليمون المعصفر ومخلل اللفت والجزر والبصل والكثير من أنواع المخللات المختلفة الشهية، لذلك سوف نتعرف معا علي طريقة صنع بعض تلك المخللات في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة.

مخلل ليمون معصفر

المكونات

2 كيلو ليمون كبير

نصف كوب من حبه البركة

كوب كبير من العصفر

كيس صغير من الملح

نصف كوب شطه حمراء

طريقة تخليل الليمون

افتح الليمون وقسميها إلي اربعه بدون قطع، ثم اغلي ماء ساخن وضعي فيه الليمون يتسلق.

احضري وعاء وضعي فيه الملح والعصفر وحبة البركة وقلبيهم ببعضهم.

اخرجي الليمون بعد ذلك من الماء ثم قومي بحشو كل ليمونه بهذا الخليط التي أعددناه.

ضعي الليمون في برطمان محكم الغلق بعد ذلك ثم ضيفه اليه ماء الليمون مع وضع الشطه والملح والزيت واغلقيه جيدا.

اتركي الليمون في البرطمان لمدة أسبوعين ثلاثة حتي يتخلل ويصبح مخلل ويمكنك تناوله.

مخلل الجزر

المكونات

نصف كيلو من الجزر

ثلث كوب من الخل

4 أكواب من الماء الدافئ

4 ملاعق صغيرة من الملح

6 ملاعق صغيرة من السكر

طريقة تخليل الجزر