سر بلح الشام المقرمش بطريقه المحلات مضمون 100% لحلويات رمضان

بلح الشام المقرمش يعتبر من ضمن الحلويات المشهورة التي تتواجد بصفة مستمرة في شهر رمضان الكريم لذلك يتناوله جميع الأمهات على تحضير بلح الشام بطرق متعددة ولكن يوجد العديد من الطرق التي تتواجد عبر محركات البحث جوجل وهي لا تكون مثل التي نقوم بتناولها من المحلات ولكن هذه الطريقة سوف تكون الأفضل على الاطلاق لانها تتميز بطعمها الشهي والمذاق المختلف تماما كل ماعليك عزيزتي أن تتبعي تحضير عمل بلح الشام بطريقة مضمونة. سر بلح الشام المقرمش بطريقه المحلات كوب ونصف من المياه.

2 كوب من الدقيق.

2 بيضة كبيرة.

ثلاث ملاعق من الفانيليا.

كوب ونصف من الزيت.

خمس ملاعق من السكر.

عصير ليمون. طريقة تحضير الشربات :- طريقة تحضير الشربات :- اولا يمكنك ايضا عزيزتي أن تحضري وعاء عميق وضعي فيه السكر.

ثم قومي بإضافة المياه نتركهم على نار هادئة.

وعندما يتم الغليان ابدئي بوضع كمية من عصير الليمون.

ثم قومي بإضافة ملعقة من العسل، وملعقة من الفانيليا.

ويترك هذا المزيج لمدة خمس دقائق.

ثم قومي بغلق النار واتركيه لمدة ساعة أو لكي يبرد تماما ويكون القوام متوسط. طريقة بلح الشام: قومي بوضع نصف كوب من الزيت مع كوب من الماء علي النار والفانليا حتي الغليان.

بعد الغليان قومي بإضافة الدقيق.

ابدأ بتحريك هذه المكونات جيدا حتي تتكون لديكى عجينة متماسكة.

ولكن مع استخدام ملعقة خشبية لكي تتشكل بسرعة.

ويصبح لديك كورة من العجين اتركيها حتي تبرد لمدة 20 دقيقة وقومي بوضع البيض وقومي بعجن العجينة جيدا.

وضعيها فى كيس الحلوانى ثم نقوم بتقطيه واحدة تلو الأخرى في صينية كبيرة بها كمية من الزيت البارد قبل اشعال النار.

بعد ان تقومي بتقطيع الكمية قومي بتشغيل النار المتوسطة.

واتركيها ما بين دقيقة إلى دقيقتين حتي يأخذ اللون الذهبي.

وعندما يصبح باللون الذهبي الرائع نقوم بازالته من الزيت.

ويتم تصفيته جيدا ونقوم بوضع في الشربات البارد .

ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته من الشربات ونبدأ بتقديم بلح الشام المقرمش بالطعم الاصلي في أطباق التقديم.

واذا كان لديكي أي نوع من المكسرات يمكنك أيضا أن تقوم بوضعه على بلح الشام.

سوف يعطي نكهة مميزة ورائعة. الوسوم

بلح الشام المقرمش يعتبر من ضمن الحلويات المشهورة التي تتواجد بصفة مستمرة في شهر رمضان الكريم لذلك يتناوله جميع الأمهات على تحضير بلح الشام بطرق متعددة ولكن يوجد العديد من الطرق التي تتواجد عبر محركات البحث جوجل وهي لا تكون مثل التي نقوم بتناولها من المحلات ولكن هذه الطريقة سوف تكون الأفضل على الاطلاق لانها تتميز بطعمها الشهي والمذاق المختلف تماما كل ماعليك عزيزتي أن تتبعي تحضير عمل بلح الشام بطريقة مضمونة. سر بلح الشام المقرمش بطريقه المحلات كوب ونصف من المياه.

2 كوب من الدقيق.

2 بيضة كبيرة.

ثلاث ملاعق من الفانيليا.

كوب ونصف من الزيت.

خمس ملاعق من السكر.

عصير ليمون. طريقة تحضير الشربات :- طريقة تحضير الشربات :- اولا يمكنك ايضا عزيزتي أن تحضري وعاء عميق وضعي فيه السكر.

ثم قومي بإضافة المياه نتركهم على نار هادئة.

وعندما يتم الغليان ابدئي بوضع كمية من عصير الليمون.

ثم قومي بإضافة ملعقة من العسل، وملعقة من الفانيليا.

ويترك هذا المزيج لمدة خمس دقائق.

ثم قومي بغلق النار واتركيه لمدة ساعة أو لكي يبرد تماما ويكون القوام متوسط. طريقة بلح الشام: قومي بوضع نصف كوب من الزيت مع كوب من الماء علي النار والفانليا حتي الغليان.

بعد الغليان قومي بإضافة الدقيق.

ابدأ بتحريك هذه المكونات جيدا حتي تتكون لديكى عجينة متماسكة.

ولكن مع استخدام ملعقة خشبية لكي تتشكل بسرعة.

ويصبح لديك كورة من العجين اتركيها حتي تبرد لمدة 20 دقيقة وقومي بوضع البيض وقومي بعجن العجينة جيدا.

وضعيها فى كيس الحلوانى ثم نقوم بتقطيه واحدة تلو الأخرى في صينية كبيرة بها كمية من الزيت البارد قبل اشعال النار.

بعد ان تقومي بتقطيع الكمية قومي بتشغيل النار المتوسطة.

واتركيها ما بين دقيقة إلى دقيقتين حتي يأخذ اللون الذهبي.

وعندما يصبح باللون الذهبي الرائع نقوم بازالته من الزيت.

ويتم تصفيته جيدا ونقوم بوضع في الشربات البارد .

ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته من الشربات ونبدأ بتقديم بلح الشام المقرمش بالطعم الاصلي في أطباق التقديم.

واذا كان لديكي أي نوع من المكسرات يمكنك أيضا أن تقوم بوضعه على بلح الشام.

سوف يعطي نكهة مميزة ورائعة.

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