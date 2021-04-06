أفضل مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت ويقاوم التجاعيد لوجه نظيف ومشرق، تعد البشرة من أهم الأشياء التي تحتاج إلي عناية واهتمام بصورة مستمرة وذلك حتي تظل المرأة محتفظة بشباب وجهها ونضارته، ولكن هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير علي جمال الوجه مثل استخدام مستحضرات التجميل بكثرة أو عدم إزالة آثار المكياج بالشكل الجيد، أو نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس وعوامل الطقس السيئة، وغيرها مما يتسبب في مشاكل كثيرة للبشرة ولهذا يعد تقشير الوجه هو العلاج الوحيد للتغلب علي هذه المشاكل، حيث يعد خطوة أساسية للاحتفاظ بجمالك وأنوثتك.

مقشر طبيعي فعال يزيل الجلد الميت ويحارب تجاعيد الوجه لبشرة نضرة

تقشير الوجه والتخلص من الجلد الميت من أساسيات الروتين اليومي لأي فتاة، وذلك حتي تحصل علي بشرة نضرة وخالية من أي عيوب ولهذا فالمواد الطبيعية الآمنة هي الحل الأمثل حتي تتمتعي بوجه أكثر شباب، حيث توجد العديد من الخلطات والماسكات والتي تساعد علي تقشير الوجه، مما يجعلها أفضل مقشر منزلي يزيل الجلد الميت ويقاوم التجاعيد بدون استخدام أي مواد كيميائية تسبب ضرر وتلف لجلد الوجه.

مقشر الشوفان والخميرة لإزالة الجلد الميت ومقاومة التجاعيد

الشوفان من أفضل المواد التي تساعد علي إزالة الجلد الميت وتقشير الوجه، كما يعمل على ترطيب البشرة الجافة وعلاج مشاكلها كما يزيل البقع والتصبغات ليمنحك بشرة نظيفة ونضرة، والخميرة تعد مقشر طبيعي فعال حيث تساعد علي إزالة الشوائب والخلايا الميتة من مسام البشرة، وتقوم بتحفيز إنتاج الكولاجين لتعيد للوجه المرونة والحيوية.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

1/4 ملعقة صغيرة من الخميرة.

1/4 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

قومي بمزج الخميرة مع ماء الورد في وعاء ثم أضيفي الشوفان والزبادي وامزجي المكونات حتي تتجانس، ثم يغسل الوجه ويجفف.

يوضع المقشر علي الوجه مع التدليك في حركات دائرية، ويترك لمدة خمسة عشر دقيقة ثم يغسل بالماء ويوضع الكريم المرطب، ويستخدم هذا المقشر مرتين في الأسبوع لبشرة مشرقة.

مكونات مقشر طبيعي يزيل الجلد الميت ويحارب التجاعيدطريقة تحضير مقشر طبيعي للوجه وكيفية الاستخدام