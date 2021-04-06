سر نجاح البسبوسة في المنزل مثل طعم بسبوسة الحلواني

نقدم لكم سر نجاح البسبوسة حيث تعد بسبوسة الحلواني احدي أنواع الحلوي التي تبحث عنها العديد من السيدات، حيث أنها احدي الحلويات الشرقية التي تمتاز بمذاقها الرائع والفريد، وتعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تنتشر في العديد من دول الوطن العربي، ولهذا فسون نبين في هذا المقال طريقة تحضير بسبوسة الحلواني بطريقة سهلة وبسيطة. سر نجاح البسبوسة سر نجاح البسبوسة نقدم لكم مكوّنات بسبوسة الحلواني 6 كوب من دقيق بسبوسة[السميد].

2 كوب من الحليب.

2 كوب من السكر.

1 كوب من السمن، وللحصول على أفضل نتيجة يفضل أن تكون السمن زبدة أو بلدي.

1 كوب من جوز الهند الناعم.

1معلقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق من عسل النحل او من عسل الجلكوز.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

طريقة عمل الشربات

3 أكواب من السكر.

5 أكواب من الماء.

عصره ليمونه.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

معلقه كبيرة سمن بلدي. طريقة تحضير بسبوسة الحلواني في بولة عميقة نضع فيها مقدار السكر واللبن الدافيء ونقلب باستمرار حتى يذوب السكر، ثم نقوم باضافة عسل الجلكوزونستمر بالتقليب حتى يذوب تمام، ثم نضعه جانبا.

نضع مقدار السميد على السمن ونقلبهم ونظل في التقليب حتى يتغلف السميد بالسمن.

نقوم باضافة باكوا من البيكنج بودر.

ثم نقوم باضافة المكونات السائلة السابقة على السميد ونقلب جيدا.

نحضر صينية وندهنها بالسمن ثم نقوم باضافة البسبوسة ونفردها بالتساوي في الصينية حتى تتوزع بالتساوي.

نقوم بتشغيل الفرن قبل البدء في التحضير على درجة حرارة 200 وتدخل الصينية على الرف الأوسط وتظل بالفرن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

طريقة تححضير الشربات

نضع اناء على النار ونضيف عليه مكونات الشربات وننتظر حتى تغلوا المكونات فنضيف الليمون، ونستمر 5 دقائق ثم نغلق النار، بعد ذلك نقوم باضافة السمن والفانيليا.

ملحوظه شربات البسبوسة لايتم وضعه على النار فترة طويلة، فشربات بسبوسة الحلواني يكون خفيف. الوسوم

نقدم لكم سر نجاح البسبوسة حيث تعد بسبوسة الحلواني احدي أنواع الحلوي التي تبحث عنها العديد من السيدات، حيث أنها احدي الحلويات الشرقية التي تمتاز بمذاقها الرائع والفريد، وتعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تنتشر في العديد من دول الوطن العربي، ولهذا فسون نبين في هذا المقال طريقة تحضير بسبوسة الحلواني بطريقة سهلة وبسيطة. سر نجاح البسبوسة سر نجاح البسبوسة نقدم لكم مكوّنات بسبوسة الحلواني 6 كوب من دقيق بسبوسة[السميد].

2 كوب من الحليب.

2 كوب من السكر.

1 كوب من السمن، وللحصول على أفضل نتيجة يفضل أن تكون السمن زبدة أو بلدي.

1 كوب من جوز الهند الناعم.

1معلقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق من عسل النحل او من عسل الجلكوز.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

طريقة عمل الشربات

3 أكواب من السكر.

5 أكواب من الماء.

عصره ليمونه.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

معلقه كبيرة سمن بلدي. طريقة تحضير بسبوسة الحلواني في بولة عميقة نضع فيها مقدار السكر واللبن الدافيء ونقلب باستمرار حتى يذوب السكر، ثم نقوم باضافة عسل الجلكوزونستمر بالتقليب حتى يذوب تمام، ثم نضعه جانبا.

نضع مقدار السميد على السمن ونقلبهم ونظل في التقليب حتى يتغلف السميد بالسمن.

نقوم باضافة باكوا من البيكنج بودر.

ثم نقوم باضافة المكونات السائلة السابقة على السميد ونقلب جيدا.

نحضر صينية وندهنها بالسمن ثم نقوم باضافة البسبوسة ونفردها بالتساوي في الصينية حتى تتوزع بالتساوي.

نقوم بتشغيل الفرن قبل البدء في التحضير على درجة حرارة 200 وتدخل الصينية على الرف الأوسط وتظل بالفرن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

طريقة تححضير الشربات

نضع اناء على النار ونضيف عليه مكونات الشربات وننتظر حتى تغلوا المكونات فنضيف الليمون، ونستمر 5 دقائق ثم نغلق النار، بعد ذلك نقوم باضافة السمن والفانيليا.

ملحوظه شربات البسبوسة لايتم وضعه على النار فترة طويلة، فشربات بسبوسة الحلواني يكون خفيف.

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