عجينه يابانية سحريه لكل أنواع المخبوزات هشه وقطنية والسر في ملعقة واحدة فقط لازم تجربيها

عجينه يابانية سحريه لكل أنواع المخبوزات، هي ما يبحث عنه كثير من محبي عمل المعجنات، حيث تتميز هذه العجينة بقوامها الهش الجذاب فيحبها الأطفال والكبار، وسنتعرف على الطريقة المثالية لعمل العجين من خلال السطور التالية.

عجينه يابانية سحريه لكل أنواع المخبوزات هشه وقطنية

هذه العجينة صالحة لجميع أنواع المخبوزات مثل الفطائر والمعجنات، كما يتميز اليابانيون بعمل عجية يابانية هشه وطرية ينصح باستخدامها .

عدد ٤ كوب من الدقيق الأبيض.

مقدار ¼ كوب من السكر الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة.

مقدار ٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

محسن الكيك (الجاهز أو المنزلي)

عدد ١ بيضة

عدد ١ كوب من الحليب السائل.

مقدار ¼ كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة (أو ما يعادل ٥٠ جرام)

مكونات عمل عجينه يابانية

باستخدام الوعاء المناسب نقوم بوضع المكونات الجافة من دقيق وخميرة وبودرة الحليب والملح ومحسن الكيك وخلطها جيدًا.

نضيف المكونات الجافة في العجان الكهربائي ونضيف البيضة والحليب السائل، ونبدأ بالعجن لمدة ١٠ دقائق على سرعة متوسطة حتى نحصل على القوام المناسب.

بعد ذلك نبدأ في إضافة مقدار الزبدة بالتدريج مع الاستمرار بالعجن حتي نحصل علي عجينة طرية.

نخرج العجينة ونتركها لتخمر لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نبدأ في تشكيل العجين بالطريقة التي تناسبك، و نترك العجينة لترتاح مرة أخرى قبل الخبز لمدة ١٥ دقيقة.

مرة أخرى قبل الخبز لمدة ١٥ دقيقة. باستخدام مخفوق بيضة مع ملعقتين من الحليب نقوم بدهن العجينة من الأعلى ورصها في صينية مدهونة بالزبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة تتراوح بين ١٥-٢٠ دقيقة.

بعد أن تخرج العجينة من الفرن قومي بتغطيتها بمنشفة قطنية لمدة ٥-١٠ دقائق لتحافظ على طراوة العجينة وتقدم مع الشاي أو القهوة أو المشروب المفضل.

طريقة عمل عجينة يابانية هشه

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان طريقة عمل عجينة يابانية هشه، وقد ذكرنا الطريقة المثالية بالتفصيل، آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم.