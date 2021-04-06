طريقة عمل بلح الشام المقرمش أشهر حلويات شهر رمضان

بلح الشام ، من الحلويات اللذيذة التي تتميز بمذاقها الشهي ويحبها الصغار والكبار لأنها هشة ومقرمشة وسهلة الهضم، ويرجع أصل هذا النوع من الحلويات إلى سوريا وبلاد الشام، لذلك تم اشتقاق اسمها من اسم المكان الذي صنعت فيه أول مرة، وانتشرت في جميع الدول العربية بسبب مذاقها الشهي اللذيذ، ويمكن صناعتها في المنزل بكل سهولة، وهى تشبه البلح في تشكيلها، ومن أشهر البلاد التي تتناول هذه الحلوى مصر وبلاد الشام والسعودية والسودان والعراق وتركيا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش اللذيذ استعداداً لشهر رمضان المبارك.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

تحتوي هذه الحلوى على العديد من المكونات البسيطة التي تتوفر داخل كل منزل وهى كالآتي:-

عدد 1 ملعقة كبيرة نشا.

كوب واحد دقيق.

قطر جاهز ويكون بارد.

ربع كوب زيت.

ربع ملعقة صغيرة زعفران.

3 أرباع كوب من الماء.

عدد 1 ملعقة صغيرة هيل بودرة.

4 بيضات.

رشة من زعفران الصبغة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل بأبسط الخطوات وهى كالتالي:-

نقوم بخلط النشا والدقيق والهيل والملح في إناء عميق، ونقوم بوضعهم جانباً. نضع الماء والزعفران والزيت في قدر يكون صغير ونضعه على النار ونخلطهم بشكل جيد، ونترك الخليط حتى يغلي. نقوم بوضع خليط الدقيق في القدر عندما يغلي الماء، ونقوم بتقليبهم حتى يصبح المزيج كتلة متماسكة بشكل جيد، وغير ملتصق في الأجناب. نقوم بوضع العجينة التي تكونت في وعاء العجانة، ونقوم بتشغيل مضرب العجين لإخراج الهواء الساخن من العجينة وتصبح باردة، ثم نقوم بإضافة البيض تدريجياً كل بيضة على حدة، مع تشغيل العجانة بعد كل بيضة نضعها في الخليط حتى تختفي تماماً في العجين. نضع العجين في كيس التزيين، ويكون القمع على شكل نجمة، ونضع حلقات من عجين بلح الشام على صينية تكون مبطنة بورق الزبدة، ثم نقوم بوضعها بالثلاجة حتى تتماسك، ثم نقوم بإخراجها من الثلاجة ونضعها في زيت غزيز على النار، وتقليبها من فترة لأخرى حتى تتحمر من جميع الجهات. نخرج بلح الشام من الزيت، ونضعه في القطر مباشرة، ثم نقوم بتصفيته من القطر قبل تقديمة.

أسرار نجاح بلح الشام

هناك بعض الأسرار التي سوف نتعرف عليها لنحصل على حلوى مقرمش ولذيذ وهى كالآتي:-