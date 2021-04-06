البشت الرجالي أنواع هذا الزي العربي وأفضل طريقة لاستخدامه

يعد زى البشت الرجالي من أشهر أنواع الألبسة في الوطن العربي خاصة في دول الخليج حيث يحب كلاً من الرجال والنساء ارتدائه فوق الملابس للتدفئة أو للحماية من الرياح الشديدة والرمال ويصمم بعدة أشكال وموديلات فريدة وألوان متنوعة وخامات متميزة مناسبة لكل ذوق ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا الرداء وأنواعه.

البشت الرجالي طريقة صناعة البشت:

تعتمد صناعة زي البشت بشكل خاص على الأقمشة الناعمة المصنوعة من شعر الأبل أو الأصطواف الوبرية الخفيفة التي تجعل ملمس القماش ناعم للغاية وخفيف على الجسم بحيث يسهل ارتدائها فوق الملابس دون أن تشعرك بالحر كما تعطيك التدفئة في فصل الشتاء وتحميك من الرياح المحملة بالرمال والتي يشتهر وجودها في دول الخليج.

يتم تزيين البشت من الأطراف والأكمام بأسلاك من الذهب والفضة بنقوشات متنوعة لتعطي مظهر جذاب وأنيق للثياب كما يتم توزيع تلك النقوشات أيضاً على الجزء الخلفي لرقية الثوب.

هناك ثلاث أنواع من البشت وهي:

البشت الجابلسي: يتميز هذا النوع بالأناقة الشديدة كما أنه فريد من نوعه ويتميز بوجود نقوشات خاصة من الذهب على الثوب.

يتميز هذا النوع بالأناقة الشديدة كما أنه فريد من نوعه ويتميز بوجود نقوشات خاصة من الذهب على الثوب. بشت الحرير: هذا النوع يعرف بأنه يصنع بشكل كبير من الحرير ويكثر استخادمه في العراق.

هذا النوع يعرف بأنه يصنع بشكل كبير من الحرير ويكثر استخادمه في العراق. بشت خفيف وثقيل: يتم صنع تلك البشوت من أقمشة متباينة لتناسب طبيعة المناخ التي تلبس فيه فهناك أقمشة خفيفة مناسبة للصيف الحار وهناك بشوت تصنع من أقمشة ثقيلة لعطي التدفئة في الشتاء.

طريقة لبس البشت الرجالي:

يتم لبس البشت على الأكتاف مع إدخال يد واحدة في الأكمام وإخراج الأخرى أو يمكن إدخال اليدين ثم ترد البشت ينزل على الجسم بشكل مريح ودن إغلاقه ليغطي فقط منطقة الأجناب ويتم ارتداء هذا البشت في المناسبات السعيدة والأفراح.