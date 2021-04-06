العجينة الأساسية للفطائر حضري ألذ المخبوزات والمعجنات باستخدام تلك العجينة

تعتبر الجينة الأساسية للفطائر من أفضل أنواع الجائن التي يمكنك استخدامها لعمل جميع أنواع المعجنات حيث يمكنك عمل البيتزا والفطير وأيضاً العيش بها كما يمكنك حشوها بمختلف الحشوات كالخضار واللحم والجبن وتقديمها على الفطور والعشاء أو كوجبة خفيفة لذيذة وشهية، تابعينا في هذا المقال لنعرفة طريقة تحضريها بالتفصيل والمقادير المطلوبة. العجينة الأساسية للفطائر المقادير اللازمة لتحضير العجينة: كيلو من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

نصف كوب من اللبن البودر.

نصف كوب كبير من الزبادي البلدي.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة البودر أو البيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان من البيكنج بودر.

كوب من زيت الذرة أو الزيت النباتي.

كوبان من الماء الدافئ. خطوات تحضير الجينة الأساسية للفطائر: قومي بإذابة الخميرة والسكر في كوب من الماء الدافئ. قلبي الخليط ثم غطي الكوب واتركيه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل. في وعاء كبير قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الملح والبيكنج بودر واللبن البودر وقلبي. أضيفي الزيت ويمكنك استبدال الزيت بالسمن البلدي حسب رغبتك. أضيفي الزبادي وقلبي جيداً. استخدمي الماء المذاب بها الخميرة والكوب الآخر من الماء الدافئ في العجين. أضيفي الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب حتى تتكون العجينة. تحتلف كمية الماء التي تحتاجها كل عجينة على حسب نوع الدقيق لذلك يجب الحرص على إنزال الماء بالتدريج لضمان عدم إضافة كمية زائدة. حركي الخليط واعجنية جيداً بيديك حتى تتكون لديم عجينة طرية ملساء للغاية وناعمة. ضعي العجينة في طبق مدهون بالزيت وادهني سطحها بالزيت حتى لا تجف. غطي العجين بورق الاسترتش واتركيها بمدة نصف ساعة أو ساعة حتى تتخمر. قسميها وشكليها كما يحلو لك. العجينة الأساسية للفطائر المقادير اللازمة لتحضير العجينة:خطوات تحضير الجينة الأساسية للفطائر: الوسوم

تعتبر الجينة الأساسية للفطائر من أفضل أنواع الجائن التي يمكنك استخدامها لعمل جميع أنواع المعجنات حيث يمكنك عمل البيتزا والفطير وأيضاً العيش بها كما يمكنك حشوها بمختلف الحشوات كالخضار واللحم والجبن وتقديمها على الفطور والعشاء أو كوجبة خفيفة لذيذة وشهية، تابعينا في هذا المقال لنعرفة طريقة تحضريها بالتفصيل والمقادير المطلوبة. العجينة الأساسية للفطائر المقادير اللازمة لتحضير العجينة: كيلو من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

نصف كوب من اللبن البودر.

نصف كوب كبير من الزبادي البلدي.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة البودر أو البيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان من البيكنج بودر.

كوب من زيت الذرة أو الزيت النباتي.

كوبان من الماء الدافئ. خطوات تحضير الجينة الأساسية للفطائر: قومي بإذابة الخميرة والسكر في كوب من الماء الدافئ. قلبي الخليط ثم غطي الكوب واتركيه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل. في وعاء كبير قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الملح والبيكنج بودر واللبن البودر وقلبي. أضيفي الزيت ويمكنك استبدال الزيت بالسمن البلدي حسب رغبتك. أضيفي الزبادي وقلبي جيداً. استخدمي الماء المذاب بها الخميرة والكوب الآخر من الماء الدافئ في العجين. أضيفي الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب حتى تتكون العجينة. تحتلف كمية الماء التي تحتاجها كل عجينة على حسب نوع الدقيق لذلك يجب الحرص على إنزال الماء بالتدريج لضمان عدم إضافة كمية زائدة. حركي الخليط واعجنية جيداً بيديك حتى تتكون لديم عجينة طرية ملساء للغاية وناعمة. ضعي العجينة في طبق مدهون بالزيت وادهني سطحها بالزيت حتى لا تجف. غطي العجين بورق الاسترتش واتركيها بمدة نصف ساعة أو ساعة حتى تتخمر. قسميها وشكليها كما يحلو لك. العجينة الأساسية للفطائر المقادير اللازمة لتحضير العجينة:خطوات تحضير الجينة الأساسية للفطائر:

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