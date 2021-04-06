خطوات تحضير دجاج كوكي المقرمشة والمتميزة كما تقدم في المطاعم الكبري

تعد وصفة دجاج كوكي من أشهى الوصفات التي يشتهر بتحضيرها سلسلة مطاعم كنتاكي والتي يذهب الناس من جميع أنحاء العالم إلى سلاسل المطعم المنتشرة وطلبها بأسعار مرتفعة، ترجع شهرة تلك الأكلة إلى الغلاف الخارجي المثرمش واللذيذ بالنكهات الخاصة والوصفة السرية، يمكنك أنت أيضاً بكل سهولة عمل تلك الوصفة بمقادير متوفرة في كل مطبخ فتابعينا لتعرفي الخطوات. دجاج كوكي المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: دجاجتان كاملتان مقطعة أو ما يعادلها من الدبابيس.

ثمانية أكواب من الماء.

ثلث كوب من ملح الطعام الأبيض.

معلقتان كبيرتان من الصويا صوص. دجاج كوكي المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الغلاف: كوب من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من فتات خبز أو البقسماط أو كورن فليكس.

أربع ملاعق ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

معلقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

معلقتان صغيرتان من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الحار المطحون أو الشطة.

نصغ معلقة صغيرة من الببريكا.

نصف معلقة من الروز ماري.

ربع معلقة من المريمية.

نصف معلقة صغيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع معلقة صغيرة من البردقوش.

ربع معلقة صغيرة من الزنجبيل.

أربع بيضات.

كوبان من اللبن منزوع الدسم. خطوات تحضير دجاج كوكي: قومي بغسل الدجاج وخليه من العظم والجلد.

تخلط مكونات التتبيلة معاً عدا الدقيق ونصف كمية الملح والفلفل وتتبل قطع الدجاج لليلية كاملة.

اخلطي الدقيق مع خليط من نفس النوابل وباقي كمية الملح والفلفل.

اخفقي الحليب مع البيض في طبق آخر.

تغمس قطع الدجاج المتبلة في طبق البيض ثم في طبق الدقيق بالتوابل.

قومي بتسخين زيت غزير على النار ثم اقلي القطع حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج من الداخل.

تقدم ساخنة مع الكاتشب والمايونيز. خطوات تحضير دجاج كوكي: الوسوم

تعد وصفة دجاج كوكي من أشهى الوصفات التي يشتهر بتحضيرها سلسلة مطاعم كنتاكي والتي يذهب الناس من جميع أنحاء العالم إلى سلاسل المطعم المنتشرة وطلبها بأسعار مرتفعة، ترجع شهرة تلك الأكلة إلى الغلاف الخارجي المثرمش واللذيذ بالنكهات الخاصة والوصفة السرية، يمكنك أنت أيضاً بكل سهولة عمل تلك الوصفة بمقادير متوفرة في كل مطبخ فتابعينا لتعرفي الخطوات. دجاج كوكي المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: دجاجتان كاملتان مقطعة أو ما يعادلها من الدبابيس.

ثمانية أكواب من الماء.

ثلث كوب من ملح الطعام الأبيض.

معلقتان كبيرتان من الصويا صوص. دجاج كوكي المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الغلاف: كوب من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من فتات خبز أو البقسماط أو كورن فليكس.

أربع ملاعق ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

معلقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

معلقتان صغيرتان من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الحار المطحون أو الشطة.

نصغ معلقة صغيرة من الببريكا.

نصف معلقة من الروز ماري.

ربع معلقة من المريمية.

نصف معلقة صغيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع معلقة صغيرة من البردقوش.

ربع معلقة صغيرة من الزنجبيل.

أربع بيضات.

كوبان من اللبن منزوع الدسم. خطوات تحضير دجاج كوكي: قومي بغسل الدجاج وخليه من العظم والجلد.

تخلط مكونات التتبيلة معاً عدا الدقيق ونصف كمية الملح والفلفل وتتبل قطع الدجاج لليلية كاملة.

اخلطي الدقيق مع خليط من نفس النوابل وباقي كمية الملح والفلفل.

اخفقي الحليب مع البيض في طبق آخر.

تغمس قطع الدجاج المتبلة في طبق البيض ثم في طبق الدقيق بالتوابل.

قومي بتسخين زيت غزير على النار ثم اقلي القطع حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج من الداخل.

تقدم ساخنة مع الكاتشب والمايونيز. خطوات تحضير دجاج كوكي:

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