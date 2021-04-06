وصفة جل الصبار للشعر وداعاً لتساقط وهيشان الشعر

تتسائل العديد من السيدات عن وصفة جل الصبار للشعر فقد أثبت أن الصبار من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها لعلاج جميع مشاكل الشعر وليس البشرة فقط حيث يعمل على تغذية الشعر من الجذور وحتى الأطراف ويمده بكل ما يحتاجه ليصبح أنعم وأقوى وأكثر طولاً، تابعونا في هذا المقال لتعرفوا أفضل الطرق لاستخدام الصبار لعلاج شعرك.

وصفة جل الصبار للشعر طرق سهلة لاستخدام جل الصبار:

يمكنك عمل خليط مكون من بياض البيض وجل الصبار وزيت الزيتون وخلطهم معاً ثم وضع الخليط على الشعر من المنبت وعلى كل أجزاء الشعر ليغطيه بالكامل، اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك بالشامبو الناسب ورطبية مع تكرار هذا الماسك كل أسبوع للحصول على طول ونعومة أضافية للشعر.

يعرف عصير البصل بقدرته على إنبات الشعر من الجذور وتقويته لذلك يمكنك خلط ملعقتين من الصبار مع ملعقتين كبيرتين من عصير البصل ويوضع على الشعر خاصة فروة الرأس ومناطق الإنبات ويترك ساعة ثم يغسل جيداً للتخلص من رائحة البصل من الشعر.

وصفة جل الصبار للشعر مجربة:

لترطيب الشعر والتخلص من الجفاف والهيشان والتقصف اصنعي خليط من جل الصبار وزيت جوز الهند ثم ضعيه على الشعر بعد الغسيل واتركيه لمدة ساعة أو ساعتين على الشعر ليمتصه وبعدها اشطفيه بالماء الفاتر مرتين في الأسبوع للتخلص من الجفاف والهيشان.

إذا كنت تعانين من القشرة يمكنك عمل خليط من جل الصبار وخل التفاح ووضعه على فروة الرأس مع التدليك بالأصابع وتركه على الشعر لمدة نصف ساعة ثم غسل الشعر بالماء.

لتحصلي على شعر ناعم حريري اخلطي جل الصبار مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند ثم ضعيه كماسك على شعرك لمدة ساعتين ثم اشطفيه ورطبي شعرك كما ترغبين.