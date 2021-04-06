وصفة بياض الثلج احصلي على بشرة ناعمة ناصعة البياض بمواد طبيعية

أصبح حلم العديد من السيدات والفتيات الحصول على بشرة بيضاء ناصعة خالية من العيوب أو الشوائب لذلك يرغبون في وصفة بياض الثلج والتي من شأنها أن تعطيهم تلك النتيجة التي يرجونها دائماً، ولهذا وفرنا لك في هذا المقال أفضل وصفة طبيعية. حيث يمكنك بمقادير بسيطة تفتيح البشرة عدة درجات وإزالة الشوائب والتصبغات فتابعينا. وصفة بياض الثلج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كوب صغير من الجلسرين السائل.

سبع ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد.

سبع ملاعق كبيرة من بودرة التلك.

نصف كوب صغيرمن الماء.

نصف كوب صغير من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

علبة كريم فيكس صغيرة.

خمس ملاعق فازلين.

خمس ملاعق كبيرة زيت لوز حلو.

أربع ملاعق كبيرة زيت خروع. خطوات تحضير وصفة بياض الثلج: قومي بخلط كلاً من كريم الجليسوليد مع الجلسرين السائل في طبق مناسب الحجم. أضيفي بوردة التلك حتى تتجانس المكونات وتذوب معاً. أحظري وعاء منفصل واخلطي كلاً من الماء العادي وماء الورد فيه. أضيفي النشا وقلبي حتى يذوب. يوضع الخليط على النار وقلبي حتى يتكون خليط كريمي ثم ارفعيه من على النار. أضيفي خليط النشا إلى خليط الجلسرين وقلبي. في طبق آخر اخلطي كلاً من الفازلين والفيكس. يضاف زيت اللوز والخروع ويقلب جيداً. أضيفي خليط الفازلين إلى خليط النشا وباقي المكونات وقلبي جيداً. أحضري عبوة نظيفة ومعقمة ومحكمة الغلق وضعي بها الخليط. يوضع الخليط في الثلاجة لحفظه لحين الاستخدام. قومي بغسل الوجه أو المنطقة المراد تفتيحها ثم وزعي الخليط عليها. يترك الخليط على البشرة لنصف ساعة ثم يشطف. رطبي بشرتك مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة. يمكنك الاستغناء عن زيت الخروع خوفاً من خاصية إنبات الشعر. وصفة بياض الثلج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير وصفة بياض الثلج: الوسوم

أصبح حلم العديد من السيدات والفتيات الحصول على بشرة بيضاء ناصعة خالية من العيوب أو الشوائب لذلك يرغبون في وصفة بياض الثلج والتي من شأنها أن تعطيهم تلك النتيجة التي يرجونها دائماً، ولهذا وفرنا لك في هذا المقال أفضل وصفة طبيعية. حيث يمكنك بمقادير بسيطة تفتيح البشرة عدة درجات وإزالة الشوائب والتصبغات فتابعينا. وصفة بياض الثلج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كوب صغير من الجلسرين السائل.

سبع ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد.

سبع ملاعق كبيرة من بودرة التلك.

نصف كوب صغيرمن الماء.

نصف كوب صغير من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

علبة كريم فيكس صغيرة.

خمس ملاعق فازلين.

خمس ملاعق كبيرة زيت لوز حلو.

أربع ملاعق كبيرة زيت خروع. خطوات تحضير وصفة بياض الثلج: قومي بخلط كلاً من كريم الجليسوليد مع الجلسرين السائل في طبق مناسب الحجم. أضيفي بوردة التلك حتى تتجانس المكونات وتذوب معاً. أحظري وعاء منفصل واخلطي كلاً من الماء العادي وماء الورد فيه. أضيفي النشا وقلبي حتى يذوب. يوضع الخليط على النار وقلبي حتى يتكون خليط كريمي ثم ارفعيه من على النار. أضيفي خليط النشا إلى خليط الجلسرين وقلبي. في طبق آخر اخلطي كلاً من الفازلين والفيكس. يضاف زيت اللوز والخروع ويقلب جيداً. أضيفي خليط الفازلين إلى خليط النشا وباقي المكونات وقلبي جيداً. أحضري عبوة نظيفة ومعقمة ومحكمة الغلق وضعي بها الخليط. يوضع الخليط في الثلاجة لحفظه لحين الاستخدام. قومي بغسل الوجه أو المنطقة المراد تفتيحها ثم وزعي الخليط عليها. يترك الخليط على البشرة لنصف ساعة ثم يشطف. رطبي بشرتك مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة. يمكنك الاستغناء عن زيت الخروع خوفاً من خاصية إنبات الشعر. وصفة بياض الثلج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير وصفة بياض الثلج:

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