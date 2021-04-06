سرطان الفم والبلعوم يحل في المرتبة السادسة من حيث الأماكن التي تصاب بالأمراض السرطانية في الجسم. ويصيب هذا النوع من السرطان بالأساس، لكن ليس فقط، من تجاوز عمر 40 عامًا. في حين ان 4 أشخاص فقط من أصل 100 شخص مصاب بمرض السرطان المتعدد يكون عندهم سرطان جوف الفم.

وبحسب ما جاء على موقع "ويب طب"، فإن معظم سرطانات الفم (أكثر من 90%) مصدرها الخلايا الحرشفية الموجودة في الأغشية المخاطية للفم.

يُقسم سرطان الفم، الذي يُعد ثامن أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم ويتسبب في وفاة شخص واحد تقريباً كل يوم في كل ساعة، إلى فئتين رئيسيتين هما:

سرطان التجويف الفموي. سرطان البلعوم.

ويشكل الكشف والعلاج المبكر عاملاً أساسياً في خفض معدلات الوفيات بالمرض والمشاكل الصحية طويلة الأجل المتعلقة به.

ويلقي الدكتور جاكو سميث، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة دينتال ستوديو، الضوء على بعض الأعراض أو المؤشرات الرئيسية للإصابة بسرطان الفم، مثل وجود التهاب أو تهيج في الفم لا يشفى، أو ظهور بقع حمراء أو بيضاء على اللثة أو اللسان أو اللوزتين أو بطانة الفم أو تورم الفك، أو صعوبة المضغ أو البلع أو تحريك اللسان أو الفك وغيرها من الأعراض.

ويوصي الدكتور سميث المرضى بزيارة طبيب الأسنان إذا ظهرت لديهم هذه الأعراض، خاصة إن استمرت لمدة أسبوعين أو أكثر.

اهمية الفحوصات للكشف عن سرطان الفم

تقدم مجموعة دينتال ستوديو، مجموعة من الفحوصات الخاصة لمكافحة سرطان الفم بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الفم.

وتتضمن المجموعة إجراء فحص شامل للفم وجلسة تنظيف، بالإضافة إلى كشف بدون ألم عن سرطان الفم بواسطة جهاز فيلسكوب الذي يستخدم ضوءاً أزرقاً ومتوهجاً يساعد طبيب الأسنان على اكتشاف تشوهات الأنسجة، التي غالباً ما تكون غير مرئية للعين المجردة.

وبحسب الدكتور سميث، تعود الفحوصات المستمرة طيلة شهر أبريل بفائدة كبيرة على المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الفم، مثل الأشخاص المدخنين والذين يشربون الكحول بكثرة أو أصيبوا بفيروس الورم الحليمي البشري أو لم يزوروا طبيب الأسنان لفترة طويلة جداً.

نصائح للوقاية من سرطان الفم

في أطار الجهد الذي يبذله المجتمع الطبي للسيطرة على انتشار مرض سرطان الفم، يتركز الاهتمام على ضرورة اجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن هذا النوع من السرطانات، اضافة الى الحد من التعرض لمسببات السرطان مثل التدخين والكحول.

كما تم اثبات ان احتمالات نجاة المريض من الوفاة، تتضاعف في حال تم التشخيص والعلاج في المراحل الاولى من تطور سرطان الفم. فكلما تقلصت الفترة الزمنية بين ظهور الأعراض التي تثير الشكوك حول مرض سرطاني في جوف الفم، وحتى التشخيص النهائي تتضاعف احتمالات تشخيص المرض بمراحله السرطانية الأولى.

ويمكن الوقاية من الاصابة بسرطان الفم باتباع النصائح التالية: