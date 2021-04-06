هل يساعد الزنك في الوقاية من كوفيد 19، ومنذ الظهور الاول لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية اواخر العام 2019، عكف الباحثون وخبراء الصحة في البحث عن كافة الوسائل الممكنة لحماية الناس من عدوى فيروس كورونا.

وبعد سلسلة الاجراءات الوقائية التي اطلقتها منظمة الصحة العالمية واعتمدتها معظم حكومات العالم لجهة النظافة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، توجهت الانظار نحو النظام الغذائي الذي يدعم جهاز المناعة في حربه ضد عدوى الفيروس التاجي الذي تجاوزت اعداد الاصابات به حتى الساعة، 131 مليون اصابة.

وضمن النظام الغذائي السليم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء الزنك كواحد من ابرز المعادن الضرورية لتقليل ليس فقط خطر الاصابة بكوفيد 19 وإنما أيضاً خفض خطر الوفاة بسبب المرض.

هل يساعد الزنك في الوقاية من كوفيد 19

إذ ان دراسة أجراها علماء من معهد البحوث الطبية في مستشفى ديل مار وجامعة بومبيو فابرا في كتالونيا، شمال شرق إسبانيا ونُشرت بمجلة Nutrients العلمية، وجدت أن معدلات وفاة المصابين بكوفيد 19 ممن ينخفض لديهم مستوى الزنك في الدم أكبر، كما ان وقت التعافي أطول من غيرهم.

ما جعلهم يتوصلون لخلاصة مفادها ان الزنك قد يساعد في تسريع شفاء مرضى كوفيد 19 بفضل تأثيره الايجابي على الجهاز المناعي وتحفيز فعاليته المضادة للفيروسات المختلفة.

كما وجد العلماء ان تناول مرضى كوفيد 19 لمكملات الزنك لتعويض النقص، يأتي ضمن استراتيجية مناسبة لتقليل الوفيات وتقليص وقت التعافي وتجنب آثار المرض السيئة عند المجموعات المعرضة للخطر، مثل كبار السن.

في السياق ذاته، نشرت وزارة الصحة الإماراتية تغريدة من خلال صفحتها عبر تويتر العام الماضي، تكشف فيها فوائد عنصر الزنك بالنسبة لصحة الإنسان وأجهزة الجسم.

وجاءت النصائح التي أعلنتها وزارة الصحة الاماراتية على الشكل التالي:

الزنك يدعم نمو الجسم ويساعد على اصلاح الانسجة المتضررة.

يسهم الزنك في تسريع التئام الجروح.

الزنك فعال في تعزيز الجهاز المناعي.

كما أوصت الصحة الاماراتية بضرورة التركيز على الاطعمة الغنية بمعدن الزنك، مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية مثل الأسماك والمحار، اضافة الى تواجد الزنك في بعض المصادر النباتية مثل المكسرات والبذور والعدس.

لكنها حذرت من تناول جرعات كبيرة من الزنك، مؤكدة ان تناول كميات كبيرة من الزنك لفترات طويلة، يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والتقيؤ والإسهال والطعم المعدني وتلف الكلى والعديد من المشاكل الأخرى مثل انخفاض المناعة وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد بالدم.