ماهي الاعراض الشائعة بعد تلقي لقاح كورونا، دوت الخليج مجموعة من الأعراض التي تصيب أغلبية من تلقوا لقاح كورونا ولكن على تفاوت في الشدة، ونوهت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي ضمن ملف شامل حول لقاحات كورونا أن الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح دوت الخليج مجرد أعراض بسيطة لا تتجاوز ألم في موقع اللقاح مع احمرار وكذلك قد يصاحب ذلك ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وبعض الأعراض البسيطة الأخرى وهي:

الاعراض الشائعة بعد تلقي لقاح كورونا

التعب والصداع وتفاوت شدتهما من شخص إلى آخر.

الألم في موضع الحقن.

آلام بالعضلات والشعور بالتوعك.

ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

كيفية التعامل مع أعراض لقاح كورونا:

تناول الباراسيتامول لتخفيف الصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب.

وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والاحمرار والتورم في مكان الحقن إن وجد.

مراقبة الأعراض الجانبية وعند حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيدا وتسجيلها فور ظهورها لمدة 7 أيام فور تلقي اللقاح.

مراقبة المريض لنفسه حول حدوث توعك أو أي حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع بعد تلقي اللقاح.

تبني نمط حياة صحي و الابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة مثل تناول الطعام الصحي وشرب كمية كافية من السوائل وأهمها الماء والنوم لعدد ساعات كافية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.