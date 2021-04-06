طريقة عمل القطايف البيتي بأسهل الطرق في شهر رمضان الكريم 1442هـ ، يتميز شهر رمضان الكريم بأشهر الحلويات التي يُقبل عليها الكثيرون من مُختلف بلاد العالم العربي، وترتبط حلوى الكنافة و القطايف و الجلاش بشهر رمضان الكريم، فلا يخلو بيت من هذه الحلويات المشهورة بوصفاتها المتعددة، وتُعد القطايف من أشهر هذه الحلويات العربية التي يُنسبها بعض المؤرخين إلى الدولة العباسية ويُنسبها البعض الأخر إلى الدولة الأموية.

تتميز القطايف بطعمها الجميل و مذاقها اللذيذ، فهى ذو مذاق رائع يُقبل عليه الناس خلال شهر رمضان المبارك، وتتنوع طرق عمل القطايف فمنها الحلو بالمكسرات و القشطة والشيكولاتة، ومنها الحادق بالجبن والزيتون.

سبب تسمية القطايف بهذا الاسم

يشير البعض إلى ظهور القطايف للمرة الأولى في العصر الفاطمى، فقد كان الطهاة يتنافسون في عمل أشهى المأكولات والمشروبات والحلويات خلال شهر رمضان المبارك، وبصرف النظر عن نشأة القطايف، فإن سبب تسميتها بهذا الاسم يرجع إلى أن الناس كانوا يتقاضونها فيما بينها لمذاقها اللذيد الشهي.

طريقة عمل القطايف البيتي بأسهل الطرق في شهر رمضان الكريم 1442هـ

يوجد نوعان من القطايف فهناك قطايف دائرية يتم حشوها وتُغلق بشكل كامل فتصير كالهلال وهناك قطايف عصافيري تُحشى ولا تغلق وتكون دائرية، ونظرًا للإقبال الشديد على الحلويات في شهر رمضان المبارك وخاصة القطايف فسنقدم لكم طريقة عمل القطايف في البيت بأقل سعر وأقل مجهود وذلك من خلال عدة خطوات.

كوبان من الماء الدافئ.

كوبان من الدقيق.

معلقة صغيرة من الخميرة.

معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

معلقة كبيرة سكر.

القليل من الملح.

توضع كافة المكونات في الخلاط ويتم خلطها جيدًا، لمدة خمس دقائق مع تشغيل الخلاط على سرعة منخفضة، حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضع الخميرة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تخمر جيدًا.

يتم تسخين طاسة تيفال حتى ترتفع درجة حرارتها على نار متوسطة.

وتُستخدم مغرفة متوسطة يُوضع فيها العجين بعد تخميره وتُوضع مباشرة على الطاسة، وسيتم ملاحظة ظهور فقاعات كثيرة على سطح قرص القطايف، وعند اختفاء سائل العجين من القرص تعتبر القطايف قد نضجت وأصبحت جاهزة الحشو.

ولابد من الإنتباه بأن طهى القطايف على النار لا يتجاوز بضع ثوانٍ حتى يتم نضجها بطريقة سليمة حتى لا تحترق.

المكوناتالطريقةحشو القطايف

فمن الممكن حشو القطايف عند نضجها بطرق عدة، فيتم حشوها بالجبن الموتزريلا والجبن التركي والزيتون والفلفل.

ومن الممكن حشو القطايف بالمكسرات والقرفة والكاستر .

المكونات

كوب من الجوز المحروس.

قليل من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

معلقة من ماء الورد.

طريقة الحشو