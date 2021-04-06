عملية زراعة الشعر تخلص من الصلع في اقل من 8 شهور Hair Transplant

زراعة الشعر هو إجراء يتضمن زرع بصيلات الشعر من منطقة واحدة من الرأس (تسمى “المنطقة المانحة”) إلى المنطقة الرقيقة (“المنطقة المستقبلة”). يتم نقل البصيلات الصحية كاملة الحجم التي تنمو بقوة من فروة الرأس المانحة إلى المناطق الرقيقة لزيادة كثافة الشعر النامي

زراعة الشعر

هو إجراء لنقل الشعر إلى منطقة رقيقة أو صلعاء. إن إجراء عملية زراعة الشعر هو قرار مهم. اكتشف قدر ما تستطيع، حتى تعرف ما يمكن توقعه. فهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من الصلع الدائم، وهو النوع الذي يسري في العائلات. لا يناسب عادةً الأشخاص الذين يعانون من أنواع أخرى من تساقط الشعر، مثل النوع الذي يسبب بقع الصلع (داء الثعلبة). تعرف على الأسئلة الشائعة حول هذه العملية.

ما هي المدة التي تستغرقها عمليات زراعة الشعر؟

بالنسبة للغالبية العظمى من المرضى، فإن كل الشعر المزروع تقريبًا يدوم مدى الحياة. في بعض الحالات، قد تفقد نسبة صغيرة من الشعر المزروع مع تقدم العمر.

هل تؤلم عملية هذه العملية؟

على الرغم من أن المرضى يخضعون لتخدير موضعي وأدوية أخرى، فإن درجة الألم أو الانزعاج الذي يحدث أثناء الإجراء أو بعده تختلف باختلاف المريض. حيث يقوم بتزويد المرضى بالأدوية لاستخدامها بعد العملية، إذا لزم الأمر. يجد العديد من المرضى أنهم لا يحتاجون إلى تناول أي دواء على الإطلاق بعد إجراء العملية.

هل هناك ندبات من زراعة الشعر؟

عندما يتم قطع جلد الإنسان، فإنه يشفى دائمًا من خلال عملية تسمى “التليف” هذا التليف (المعروف باسم التندب) هو طريقة الجلد للشفاء. عادةً ما تكون مواقع الشفاء في المناطق المزروعة صغيرة جدًا بحيث يتعذر اكتشاف التليف تقريبًا. الندبة في المنطقة المانحة مغطاة بشعرك الحالي. تم تصميم هذه العملية بوسلي للحصول على مظهر طبيعي للغاية. في الغالبية العظمى من الحالات، تجعل التقنيات الدقيقة المستخدمة حاليًا في بصيلات خط الشعر المستعاد غير قابل للكشف تقريبًا.

كم عدد عمليات زراعة الشعر اللازمة؟

يختلف عدد الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود شخصيًا من شخص لآخر ودرجة تساقط الشعر الفردية ولكن فإن الغالبية العظمى يريدون إجراء عمليتين على الأقل.