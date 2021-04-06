طريقة عمل كيكة البرتقال الاقتصادية في البيت سهلة وسريعة في البيت

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بمكونات اقتصادية بسهولة بدون زبدة يمكنك إعدادها بسهولة وبطريقة سريعة لن تحتاج وقت كبير في تحضير كيك البرتقال في المقالة نقدم طريقة عمل كيكة البرتقال الاقتصادية في البيت سهلة وسريعة.

طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال مكونات كيكة البرتقال: كوب زيت أو زبدة.

كوب ونص سكر.

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

3 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نص ملعقة ملح صغيرة.

نصف كوب زبادي.

3/4 كوب عصير برتقال فريش.

ملعقة صغيرة فانيليا . طريقة تحضير كيك البرتقال في طريقة عمل كيك البرتقال، اضربي الزبدة والسكر بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، ثم أضيفي 5 بيض بدرجة حرارة الغرفة تدريجيا واحدة تلو الأخرى بعد ضرب كل واحدة مع المكونات .

اضربي الزبدة والسكر بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، ثم أضيفي 5 بيض بدرجة حرارة الغرفة تدريجيا واحدة تلو الأخرى بعد ضرب كل واحدة مع المكونات . اخلطي المكونات الجافة 3 كوب دقيق مع ملعقة كبيرة بيكنج بادر ونص ملعقة ملح وتقليبهم معاً.

ثم في وعاء، أضيفي نص كوب زبادي و 3/4 كوب من عصير برتقال فريش وملعقة صغيرة فانيليا اختياري، وقومي بتقليب المكونات السائلة .

ثم أضيفي الدقيق علي خليط السكر والزبدة وقومي بالخلط، ثم أضيفي مقدار من المكونات السائلة وقومي بضربهم بالمضرب الكهربائي، وأضيفي المكونات بالتبادل بين الجافة والسائلة حتى تنتهي من كل الكمية، وهذه خطوة هامة في تحضير كيكة البرتقال .

. ثم أضيفي بشر برتقال، وتأكدي من عدم وجود حبيبات؛ لتحصلي علي قوام كيكة البرتقال الهشة .

. في صينية مقاس 24 ادهنيها بالزبدة أو الزيت وتغليفها بالدقيق، ثم أضيفي خليط كيكة البرتقال الهشة وادخليها الفرن علي درجة حرارة 175 لمدة 50 ل 55 دقيقة حتى تستوي كيكة البرتقال.

وادخليها الفرن علي درجة حرارة 175 لمدة 50 ل 55 دقيقة حتى تستوي واتركيها تبرد مدة 5 دقائق علي شبكة، ونقوم بتحضير جليز أو صوص ل كيكة البرتقال بعد تحضير كيكة البرتقال. طريقة تحضير كيك البرتقال إليك طريقة عمل المدلعة الأصلية حلويات رمضان للشيف فاطمة أبو حاتي. طريقة الصوص 2 كوب سكر باودر .

عصير برتقالة . طريقة الصوص قومي بتقليبهم حتى تحصلي علي قوام، يمكنك إضافته علي كيكة البرتقال وتزيينها به وتناولها بجانب العديد من المشروبات، بعد أنجح طريقة عمل كيكة البرتقال. الوسوم

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بمكونات اقتصادية بسهولة بدون زبدة يمكنك إعدادها بسهولة وبطريقة سريعة لن تحتاج وقت كبير في تحضير كيك البرتقال في المقالة نقدم طريقة عمل كيكة البرتقال الاقتصادية في البيت سهلة وسريعة.

طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال مكونات كيكة البرتقال: كوب زيت أو زبدة.

كوب ونص سكر.

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

3 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نص ملعقة ملح صغيرة.

نصف كوب زبادي.

3/4 كوب عصير برتقال فريش.

ملعقة صغيرة فانيليا . طريقة تحضير كيك البرتقال في طريقة عمل كيك البرتقال، اضربي الزبدة والسكر بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، ثم أضيفي 5 بيض بدرجة حرارة الغرفة تدريجيا واحدة تلو الأخرى بعد ضرب كل واحدة مع المكونات .

اضربي الزبدة والسكر بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، ثم أضيفي 5 بيض بدرجة حرارة الغرفة تدريجيا واحدة تلو الأخرى بعد ضرب كل واحدة مع المكونات . اخلطي المكونات الجافة 3 كوب دقيق مع ملعقة كبيرة بيكنج بادر ونص ملعقة ملح وتقليبهم معاً.

ثم في وعاء، أضيفي نص كوب زبادي و 3/4 كوب من عصير برتقال فريش وملعقة صغيرة فانيليا اختياري، وقومي بتقليب المكونات السائلة .

ثم أضيفي الدقيق علي خليط السكر والزبدة وقومي بالخلط، ثم أضيفي مقدار من المكونات السائلة وقومي بضربهم بالمضرب الكهربائي، وأضيفي المكونات بالتبادل بين الجافة والسائلة حتى تنتهي من كل الكمية، وهذه خطوة هامة في تحضير كيكة البرتقال .

. ثم أضيفي بشر برتقال، وتأكدي من عدم وجود حبيبات؛ لتحصلي علي قوام كيكة البرتقال الهشة .

. في صينية مقاس 24 ادهنيها بالزبدة أو الزيت وتغليفها بالدقيق، ثم أضيفي خليط كيكة البرتقال الهشة وادخليها الفرن علي درجة حرارة 175 لمدة 50 ل 55 دقيقة حتى تستوي كيكة البرتقال.

وادخليها الفرن علي درجة حرارة 175 لمدة 50 ل 55 دقيقة حتى تستوي واتركيها تبرد مدة 5 دقائق علي شبكة، ونقوم بتحضير جليز أو صوص ل كيكة البرتقال بعد تحضير كيكة البرتقال. طريقة تحضير كيك البرتقال إليك طريقة عمل المدلعة الأصلية حلويات رمضان للشيف فاطمة أبو حاتي. طريقة الصوص 2 كوب سكر باودر .

عصير برتقالة . طريقة الصوص قومي بتقليبهم حتى تحصلي علي قوام، يمكنك إضافته علي كيكة البرتقال وتزيينها به وتناولها بجانب العديد من المشروبات، بعد أنجح طريقة عمل كيكة البرتقال.

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