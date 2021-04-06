طريقة عمل رموش الست في المقالة نقدم ألذ حلوى شرقية يمكنك إعدادها في البيت حلوى لذيذة وسهلة يحبها الكثير ويمكنك تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة في منزلك نقدم طريقة عمل رموش الست بمكونات بسيطة في البيت والطعم زي الجاهزة.

طريقة عمل رموش الست

يمكنك إعدادي حلوى رموش الست في رمضان حلوى لذيذة وأيضاً يمكنك إعداد طريقه البسبوسة الأصلية ب 4 مكونات فقط كما قدمناها سابقاً والآن إليك مكونات رموش الست:

3 بيض.

كوب سكر.

1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

1/2 كوب زيت.

3/4 كوب سميد ناعم.

ملعقتين صغيرة بيكنج باودر.

2 كوب ونص دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتين كاكاو خام.

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2 كوب من السكر.

كوب ونص من الماء.

مكونات الشربات

في وعاء علي النار علي درجة حرارة متوسطة حتى يصل للغليان بقوام خفيف، وأرفعيه من علي النار واتركيه يبرد، وقومي تجهيز عجينة رموش الست.

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في وعاء كبير، ضعي 3 بيضات ماعدا صفار بيضة وأضيفي السكر وأضربيهم بالمضرب اليدوي أو في الخلاط واخلطيهم.

ثم أضيفي الزبدة والزيت وقلبيهم معاً، وأضيفي السميد ورشة من البيكنج باودر، وقومي بإضافة الدقيق تدريجياً، ضعي 2 كوب أولاً من الدقيق، ثم قومي بالتزويد إذا احتاجت العجينة (لابد أن تكون عجينة رموش الست بقوام طري غير متشقق).

بقوام طري غير متشقق). يمكنك قسم العجينة وعمل نسخة من رموش الست بالشوكولاتة بإضافة ملعقتين كاكاو خام علي نصف الكمية من عجينة رموش الست، وإذا احتاج القوام يلين أضيفي الزيت؛ لضمان نجاح وصفة رموش الست .

بالشوكولاتة بإضافة ملعقتين كاكاو خام علي نصف الكمية من عجينة وإذا احتاج القوام يلين أضيفي الزيت؛ لضمان نجاح . قومي بتشكيل العجينة علي شكل أسطوانة علي شكل العين، وقومي برصها علي صينية، وبصفار البيضة أضيفي مسحة منها علي الوش، وباستخدام الشوكة قومي بصنع خطوط رفيعة وخفيفه علي كل قطعة من رموش الست.

ضعي الصينية في فرن مسخن مسبق علي 180 من 15 ل 20 دقيقة في الرف الأوسط، حتى تأخذ لون ذهبي جميل وتنجح طريقة تحضير رموش الست .

. وأهم نصيحة أن تقومي بتسقية رموش الست فور خروجها من الفرن بالشربات التي قمنا بتحضيره وهي ساخنة جداً، وقومي بتغطيتها واتركيها في الشربات 20 دقيقة، ويمكنك التزيين بالمكسرات أو برشة من جوز الهند، للحصول علي أنجح طريقة عمل رموش الست.

تحضير عجينة رموش الست