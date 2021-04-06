طريقة استخدام الدلكة السودانية لتفتيح الجسم بطريقة سريعة ومضمونة من الطرق السهلة للعناية بالبشرة، والدلكة السودانية هي عجينة تكون سوداء وأحيانًا تكون بيضاء، ونشأت من الأساس بدولة السودان ويتم استخدامها من قبل النساء للحفاظ على بشرتهم، ولكن بشكل مؤخر فقد انتقلت إلى مصر وأصبحت الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة استخدامها، وهذا ما سوف نقدمه لكم في هذا المقال لتتعرفوا معنا على طريقة استخدام الدلكة السودانية بشكل مميز.

طريقة استخدام الدلكة السودانية لتفتيح الجسم بطريقة سريعة ومضمونة

الدلكة السودانية لا تستخدم فقط من أجل العناية بالبشرة، ولكن لها فوائد عديدة للجسم حيث أن طريقة استخدامها تكون كالتالي:

كوب أرز مطحون.

كوب من العدس المطحون.

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

2 ملعقة ترمس مطحون.

ملعقة حلبة مطحونة كبيرة.

كوب صغير من ماء الورد.

كوب صغير من قشر البرتقال.

ملعقة صغيرة زيت سمسم.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من المسك المطحون.

يتم أولًا وضع قشر البرتقال والحلبة والترمس المطحون والدقيق والعدس مع زيت الزيتون وزيت السمسم في وعاء كبير ثم خلطهم جيدًا.

يتم بعد ذلك إضافة زيت اللوز وعصير الليمون وكمية المسك المطحون وماء الورد التي تم تحضيرها وخلطهم جيدًا حتى تتجانس العجينة تمامًا وتصبح ذات لون واحد.

يتم وضع المكونات في وعاء ذو غطاء محكم.

وتوضع في الثلاجة حتى الاستخدام على الوجه أو الجسد.

في البداية يتم غسل الجسد جيدًا قبل استخدام الدلكة.

يتم وضع كمية كافية منها على الجسم باستخدام أطراف الأصابع في التدليك المستمر للبشرة مدة لا تقل عن خمس دقائق.

يتم ترك العجينة على الجسم بعد تدليك الجسم كله بها وذلك لمدة لا تزيد عن الربع ساعة حتى تجف ويمتصها الجسم تماما.

للاستفادة من مكوناتها يمكن إضافة قطرات من زيت الزيتون وتدليك الجسم مرة أخرى لمدة عشر دقائق حتى يتم التخلص من خلايا الجلد الميتة.

يتم بعد ذلك غسل الجسم بالصابون.

ولكن يجب أن يكون الصابون المستخدم وصابون طبيعي، ثم يتم وضع الكريم المرطب على البشرة.

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