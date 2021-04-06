كيكة البيتزا السريعة ألذ وجبة يمكنكِ إعدادها وسر pizza cake الشهي من أشهر المطاعم

كيكة البيتزا السريعة من أشهر وصفات البيتزا الشهية التي يمكن لربة المنزل إعدادها بكل سهولة في مطبخها وستحصلين على نتائج مضمونة ولذيذة الطعم، فهي تجمع بين البيتزا والفطير الشرقي، وتعد من الوجبات الشهية المشبعة التي يمكن أن تصبح وجبة غذاء أو عشاء، كما أن مكوناتها متوفرة في كل مطبخ. كيكة البيتزا السريعة كيكة البيتزا السريعة المكونات 6 أكواب دقيق.

كوب من الزبادي.

2 كوب من الحليب الدافئ.

5 ملاعق كبيرة من الزيت.

¼ كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح. الحشو: 2 كوب من صلصة البيتزا.

½ كيلو بيبروني أو بسطرمة.

¼ كيلو زيتون أخضر مخلي من البذر ومقطع إلى شرائح.

¼ كيلو من الزيتون الأسود المقطع إلى شرائح.

كوب من جبنة موتزاريلا مبشورة.

كوب من جبنة شيدر مبشورة. طريقة عمل كيكة البيتزا قومي بخلط الزيت والزبادي سوياً حتى يمتزجا جيداً.

قومي بإضافة الدقيق والخميرة والسكر والملح والبينكج بودر.

في العجان الكهربي أو حتى بيديكِ في إناء عميق، وابدئب بإضافة الحليب ببطء شديد حتى تتماسك العجينة جيداً.

قومي بعجن العجينة حتى يصبح لها قوام جيد، ثم قسميها إلى 7 قطع من العجين.

اتركيها لمدة ساعة حتى تختمر تماماً.

قومي بتسخين الفرن بدرجة حرارة 180 واتركيه أثناء إعداد كيكة البيتزا السريعة.

أحضري 6 صواني بيتزا يشترط أن تكون جميعها بنفس المقاس، ثم ضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة فقط.

أخرجيها جميعاً ثم وزعي عليها الحشو والصلصة والجبن، وانقليهم جميعاً في صينية أكبر حجمها في طبقات فوق بعضهم البعض. طريقة عمل كيكة البيتزا أخر قطعة من العجين أخبزيها رقيقاً حتى تعطيكي نفس شكل الكيك، ثم غطي بها الست طبقات وأدخليها الفرن لمدة ربع ساعة أخري، وبالهناء والشفاء، ويمكن حفظها في الفريزر لعند الحاجة وتسخينها في الميكروويف وكأنها طازجة مخبوزة من دقائق، ولذيذة الطعم أيضاً. الوسوم

كيكة البيتزا السريعة من أشهر وصفات البيتزا الشهية التي يمكن لربة المنزل إعدادها بكل سهولة في مطبخها وستحصلين على نتائج مضمونة ولذيذة الطعم، فهي تجمع بين البيتزا والفطير الشرقي، وتعد من الوجبات الشهية المشبعة التي يمكن أن تصبح وجبة غذاء أو عشاء، كما أن مكوناتها متوفرة في كل مطبخ. كيكة البيتزا السريعة كيكة البيتزا السريعة المكونات 6 أكواب دقيق.

كوب من الزبادي.

2 كوب من الحليب الدافئ.

5 ملاعق كبيرة من الزيت.

¼ كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح. الحشو: 2 كوب من صلصة البيتزا.

½ كيلو بيبروني أو بسطرمة.

¼ كيلو زيتون أخضر مخلي من البذر ومقطع إلى شرائح.

¼ كيلو من الزيتون الأسود المقطع إلى شرائح.

كوب من جبنة موتزاريلا مبشورة.

كوب من جبنة شيدر مبشورة. طريقة عمل كيكة البيتزا قومي بخلط الزيت والزبادي سوياً حتى يمتزجا جيداً.

قومي بإضافة الدقيق والخميرة والسكر والملح والبينكج بودر.

في العجان الكهربي أو حتى بيديكِ في إناء عميق، وابدئب بإضافة الحليب ببطء شديد حتى تتماسك العجينة جيداً.

قومي بعجن العجينة حتى يصبح لها قوام جيد، ثم قسميها إلى 7 قطع من العجين.

اتركيها لمدة ساعة حتى تختمر تماماً.

قومي بتسخين الفرن بدرجة حرارة 180 واتركيه أثناء إعداد كيكة البيتزا السريعة.

أحضري 6 صواني بيتزا يشترط أن تكون جميعها بنفس المقاس، ثم ضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة فقط.

أخرجيها جميعاً ثم وزعي عليها الحشو والصلصة والجبن، وانقليهم جميعاً في صينية أكبر حجمها في طبقات فوق بعضهم البعض. طريقة عمل كيكة البيتزا أخر قطعة من العجين أخبزيها رقيقاً حتى تعطيكي نفس شكل الكيك، ثم غطي بها الست طبقات وأدخليها الفرن لمدة ربع ساعة أخري، وبالهناء والشفاء، ويمكن حفظها في الفريزر لعند الحاجة وتسخينها في الميكروويف وكأنها طازجة مخبوزة من دقائق، ولذيذة الطعم أيضاً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة البيتزا السريعة ألذ وجبة يمكنكِ إعدادها وسر pizza cake الشهي من أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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