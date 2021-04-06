وصفة صاروخية لتبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة في ثلاث أيّام فقط ستلاحظي الفرق بنفسك

تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة من أكثر الأمور التي تهم كل حواء تريد الاعتناء بنفسها والحصول على بشرة ناعمة وبيضاء، حيث قد تهمل حواء العناية بالمناطق الحساسة وتعتني بالوجه واليدين فقط، مما يجعل الكثير من النساء تعانين من تغير لون المنطقة الحساسة وإسمرارها، ويكون ذلك بسبب إفراز العرق بصورة كبيرة وعدم تهوية هذا المكان بإستمرار، أو عدم ارتداء ملابس قطنية ناعمة وارتداء ملابس ضيقة وغير مناسبة، ومع تكرار حدوث كل تلك العوامل، يصبح اسمرار البشرة أمراً مسلماً به، واليوم سنخبركم عن أفضل الطرق التي ستمكنكم من تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم بسرعة وسهولة. تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة خلطة العسل والسكر والليمون المكونات ملعقة عسل أبيض كبيرة.

عصير ليمون.

ملعقة سكر كبيرة. طريقة التحضير قومي بخلط العسل والسكر مع عصير الليمون بمقدار نصف ليمونه جيداً مع بعضهم البعض.

قومي بوضع الخليط السابق على المنطقة الحساسة وقومي بفركها في حركة دائرية حتى نفاذ كمية الخليط.

قومي بترك الخليط ل10 دقائق.

قومي بغسل المنطقة بالماء الدافئ مع شطفها جيداً.

يقوم السكر بتقشير وإزالة الجلد الميت، أما العسل يعمل على ترطيب البشرة، والليمون يخفف من تصبغات البشرة التي تسبب مشاكل نفسية لدى العديد من النساء. زيت اللوز وزيت الخروع لتبييض البشرة زيت اللوز وزيت الخروع لتبييض البشرة المكونات زيت خروع بمقدار نصف ملعقة.

زيت لوز بمقدار ملعقة ونصف صغيرة.

جليسرين بمقدار نصف ملعقة.

فازلين طبي. طريقة التحضير قومي بإضافة المكونات السابقة مع بعضها البعض ليتم تكوين مزيج متناسق وإنسيابي.

بعد الإستحمام، ضعي القليل من هذا الخليط على المناطق المراد تفتيحها مع تركه لساعة.

يتم إستخدام الخليط بشكل يومي حتى تتأكدي من الحصول على النتيجة المطلوبة.

يعمل زيت اللوز والخروع على تفتيح البشرة وتوحيدها. وفي نهاية هذا المقال نكون قد وضحنا بعض طرق ووصفات تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة وبأمان تام ومكونات بسيطة. الوسوم

تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة من أكثر الأمور التي تهم كل حواء تريد الاعتناء بنفسها والحصول على بشرة ناعمة وبيضاء، حيث قد تهمل حواء العناية بالمناطق الحساسة وتعتني بالوجه واليدين فقط، مما يجعل الكثير من النساء تعانين من تغير لون المنطقة الحساسة وإسمرارها، ويكون ذلك بسبب إفراز العرق بصورة كبيرة وعدم تهوية هذا المكان بإستمرار، أو عدم ارتداء ملابس قطنية ناعمة وارتداء ملابس ضيقة وغير مناسبة، ومع تكرار حدوث كل تلك العوامل، يصبح اسمرار البشرة أمراً مسلماً به، واليوم سنخبركم عن أفضل الطرق التي ستمكنكم من تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم بسرعة وسهولة. تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة خلطة العسل والسكر والليمون المكونات ملعقة عسل أبيض كبيرة.

عصير ليمون.

ملعقة سكر كبيرة. طريقة التحضير قومي بخلط العسل والسكر مع عصير الليمون بمقدار نصف ليمونه جيداً مع بعضهم البعض.

قومي بوضع الخليط السابق على المنطقة الحساسة وقومي بفركها في حركة دائرية حتى نفاذ كمية الخليط.

قومي بترك الخليط ل10 دقائق.

قومي بغسل المنطقة بالماء الدافئ مع شطفها جيداً.

يقوم السكر بتقشير وإزالة الجلد الميت، أما العسل يعمل على ترطيب البشرة، والليمون يخفف من تصبغات البشرة التي تسبب مشاكل نفسية لدى العديد من النساء. زيت اللوز وزيت الخروع لتبييض البشرة زيت اللوز وزيت الخروع لتبييض البشرة المكونات زيت خروع بمقدار نصف ملعقة.

زيت لوز بمقدار ملعقة ونصف صغيرة.

جليسرين بمقدار نصف ملعقة.

فازلين طبي. طريقة التحضير قومي بإضافة المكونات السابقة مع بعضها البعض ليتم تكوين مزيج متناسق وإنسيابي.

بعد الإستحمام، ضعي القليل من هذا الخليط على المناطق المراد تفتيحها مع تركه لساعة.

يتم إستخدام الخليط بشكل يومي حتى تتأكدي من الحصول على النتيجة المطلوبة.

يعمل زيت اللوز والخروع على تفتيح البشرة وتوحيدها. وفي نهاية هذا المقال نكون قد وضحنا بعض طرق ووصفات تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة وبأمان تام ومكونات بسيطة.

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