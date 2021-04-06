طريقة عمل الطعمية البيتي المقرمشة الصحية مثل المطاعم بخلطة سرية

الطعمية البيتي المقرمشة ، من أشهر الوجبات التي تشتهر بها مصر والبلاد العربية، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل الباجية والفلافل، وكباب الغلابه، ويتم تحضيرها من الفول والحمص، وهى على شكل أقراص أو دوائر، وطعمها شهي ومذاقها طيب، وتتميز الطعمية بنكهتها المختلفة وشكلها المعروف في جميع أنحاء العالم، وهى من الأطعمة الفاتحة للشهية، وتحتل مكانه كبيرة عند المصريين، وتحتوي على سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة، ونسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على بناء الجسم، ولكل أم تبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل الفلافل في المنزل بدل من شرائها من المطاعم لتضمن نظافتها وعدم احتوائها على مواد حافظة تضر بصحة وسلامة أفراد أسرتها، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الطعمية البيتي الصحية بخطوات بسيطة.

مكونات الطعمية البيتي المقرمشة

تتكون الفلافل من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الفول المنقوع ليلة كاملة. قطعة صغيرة من لبابة الخبز المنقوعة. طبق صغير من البقدونس. طبق صغير من الكزبرة الخضراء. ملعقة كبيرة من الثوم. بصلة كبيرة. 2 عود من الكرات. بيضة. ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة من الملح. ملعقة من الكمون. ملعقة من الكزبرة الناشفة. ملعقة كبيرة من السمسم. نصف ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير الفلافل البيتي

سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي المقرمشة بخلطة سرية عجيبة وهى كالتالي:-

نقوم بتصفية الماء جيداً من الفول، ثم نحضر الكبة ونضع بها المكونات جميعاً، ثم نخلطهم تماماً حتى يصبح الخليط هش القوام.

نقوم بتفريغ المكونات في طبق كبير، ثم نضيف البيكيج بودر، والسمسم، والتوابل، ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها.

نترك العجينة جانباً لترتاح قليلاً، ثم نحضر طاسة عالية الحواف ونضع بها كمية كبيرة من الزيت، ثم نضعها على النار ونتركها حتى تسخن.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل أقراص، ثم نرشها بالسمسم، ونضعها في الزيت حتى تتحمر تماماً.

نخرج الأقراص من الزيت ونصفيها جيداً، ونضعها في طبق التقديم، ثم نقدمها ساخنة بجانب الفول والخبز البلدي والسلطة الخضراء.

سر نجاح الطعمية البيتي المقرمشة

توجد بعض الاسرار البسيطة عند عمل الفلافل في المنزل بطريقة صحيحة مثل المطاعم وهى كما يلي:-