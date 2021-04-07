خلطة طبيعية لتبييض الجسم في أقل من أسبوع للعروسة

- 1/2
- 2/2
خلطة تبييض الجسم للعروسة، تواجه العروس الجديدة مشكلةً في لون بشرة الجسم ككل حيث هناك بعض المناطق المصابة بالتصبغات والاسمرار تسبب لها الإحراج فتبدأ بالبحث عن طرق فعالة وسريعة في تبييض الجسم وتفتيحه وجعل الجسم بلون موحد ونقدم لكل عروس جديدة أفضل وصفات تبييض الجسم في أسبوع قبل الزفاف.وصفات تفتيح الجسم في مدة قصيرة
هناك الكثير من خلطات تفتيح الجسم ككل وهي خلطات طبيعية ذو نتائج فعالة ومن وصفات تفتيح بشرة الجسم:السكر الخشن والعسل لتقشير الجسم
تستخدم تلك الوصفة في تقشير الجسم للتخلص من الخلايا الميتة:
- نأخذ مقدار مناسب عسل أبيض مضاف إليه 2 ملعقة زيت زيتون و 2 ملعقة سكر خشن.
- بعد الخلط المتجانس بين المكونات نضع الوصفة على الجسم وخاصةً المناطق ذات التصبغات الداكنة.
- أفضل طريقة لاستخدام وصفة التقشير تلك هو أثناء الحمام البخاري حيث تكون مسام الجسم مفتوحة فتسهل من إزالة خلايا الجلد الميتة.
- ونستمر في الفرك والتدليك حتى عشر دقائق.
- في وعاء متوسط الحجم وعميق نخلط ملعقة حليب بودرة وملعقة عسل نحل وملعقة عصير ليمون وملعقة زيت جوز الهند.
- بعد التأكد من أن المزيج أصبح متجانسًا وجاهزًا يطبق على مناطق الجسم المختلفة لمدة 30 دقيقة حتى يجف.
- ومن ثم استخدام الماء الفاتر لغسل الخليط عن الجسم.
- يفضل التكرار بمعدل مرتين أسبوعيًا.
وهناك عدة طرق لتبييض المناطق الحساسة منها بالخلطات الطبيعية ومنها بالكريمات الطبية ومنها بالتقشير الكيميائي في مراكز التجميل أما عن الخلطات الطبيعية فهي:
- الليمون: حيث يمكننا استخدام نصف ليمونة وتمريرها على المناطق الداكنة مع الفرك لدقائق بسيطة وترك عصير الليمون على المنطقة لدقائق أخرى وغسل المنطقة في النهاية.
- السكر والعسل: وهي نفس الطريقة السابقة ولكن لأصحاب البشرة الحساسة حيث يخلط الليمون والعسل والسكر معًا ويتم فرك المنطقة بهما.
الوسوم
خلطة تبييض الجسم للعروسة، تواجه العروس الجديدة مشكلةً في لون بشرة الجسم ككل حيث هناك بعض المناطق المصابة بالتصبغات والاسمرار تسبب لها الإحراج فتبدأ بالبحث عن طرق فعالة وسريعة في تبييض الجسم وتفتيحه وجعل الجسم بلون موحد ونقدم لكل عروس جديدة أفضل وصفات تبييض الجسم في أسبوع قبل الزفاف.وصفات تفتيح الجسم في مدة قصيرة
هناك الكثير من خلطات تفتيح الجسم ككل وهي خلطات طبيعية ذو نتائج فعالة ومن وصفات تفتيح بشرة الجسم:السكر الخشن والعسل لتقشير الجسم
تستخدم تلك الوصفة في تقشير الجسم للتخلص من الخلايا الميتة:
- نأخذ مقدار مناسب عسل أبيض مضاف إليه 2 ملعقة زيت زيتون و 2 ملعقة سكر خشن.
- بعد الخلط المتجانس بين المكونات نضع الوصفة على الجسم وخاصةً المناطق ذات التصبغات الداكنة.
- أفضل طريقة لاستخدام وصفة التقشير تلك هو أثناء الحمام البخاري حيث تكون مسام الجسم مفتوحة فتسهل من إزالة خلايا الجلد الميتة.
- ونستمر في الفرك والتدليك حتى عشر دقائق.
- في وعاء متوسط الحجم وعميق نخلط ملعقة حليب بودرة وملعقة عسل نحل وملعقة عصير ليمون وملعقة زيت جوز الهند.
- بعد التأكد من أن المزيج أصبح متجانسًا وجاهزًا يطبق على مناطق الجسم المختلفة لمدة 30 دقيقة حتى يجف.
- ومن ثم استخدام الماء الفاتر لغسل الخليط عن الجسم.
- يفضل التكرار بمعدل مرتين أسبوعيًا.
وهناك عدة طرق لتبييض المناطق الحساسة منها بالخلطات الطبيعية ومنها بالكريمات الطبية ومنها بالتقشير الكيميائي في مراكز التجميل أما عن الخلطات الطبيعية فهي:
- الليمون: حيث يمكننا استخدام نصف ليمونة وتمريرها على المناطق الداكنة مع الفرك لدقائق بسيطة وترك عصير الليمون على المنطقة لدقائق أخرى وغسل المنطقة في النهاية.
- السكر والعسل: وهي نفس الطريقة السابقة ولكن لأصحاب البشرة الحساسة حيث يخلط الليمون والعسل والسكر معًا ويتم فرك المنطقة بهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة طبيعية لتبييض الجسم في أقل من أسبوع للعروسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.