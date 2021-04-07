خلطة طبيعية لتبييض الجسم في أقل من أسبوع للعروسة

خلطة تبييض الجسم للعروسة، تواجه العروس الجديدة مشكلةً في لون بشرة الجسم ككل حيث هناك بعض المناطق المصابة بالتصبغات والاسمرار تسبب لها الإحراج فتبدأ بالبحث عن طرق فعالة وسريعة في تبييض الجسم وتفتيحه وجعل الجسم بلون موحد ونقدم لكل عروس جديدة أفضل وصفات تبييض الجسم في أسبوع قبل الزفاف.

وصفات تفتيح الجسم في مدة قصيرة

هناك الكثير من خلطات تفتيح الجسم ككل وهي خلطات طبيعية ذو نتائج فعالة ومن وصفات تفتيح بشرة الجسم:

السكر الخشن والعسل لتقشير الجسم

تستخدم تلك الوصفة في تقشير الجسم للتخلص من الخلايا الميتة:

نأخذ مقدار مناسب عسل أبيض مضاف إليه 2 ملعقة زيت زيتون و 2 ملعقة سكر خشن.

بعد الخلط المتجانس بين المكونات نضع الوصفة على الجسم وخاصةً المناطق ذات التصبغات الداكنة.

أفضل طريقة لاستخدام وصفة التقشير تلك هو أثناء الحمام البخاري حيث تكون مسام الجسم مفتوحة فتسهل من إزالة خلايا الجلد الميتة.

ونستمر في الفرك والتدليك حتى عشر دقائق.

في وعاء متوسط الحجم وعميق نخلط ملعقة حليب بودرة وملعقة عسل نحل وملعقة عصير ليمون وملعقة زيت جوز الهند.

بعد التأكد من أن المزيج أصبح متجانسًا وجاهزًا يطبق على مناطق الجسم المختلفة لمدة 30 دقيقة حتى يجف.

ومن ثم استخدام الماء الفاتر لغسل الخليط عن الجسم.

يفضل التكرار بمعدل مرتين أسبوعيًا.

الحليب البودرة والعسلوصفة لتفتيح المناطق الحساسة

وهناك عدة طرق لتبييض المناطق الحساسة منها بالخلطات الطبيعية ومنها بالكريمات الطبية ومنها بالتقشير الكيميائي في مراكز التجميل أما عن الخلطات الطبيعية فهي: