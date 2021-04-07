الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة وتأثيرها الضار

الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة، أصبحت النساء في الفترة الأخيرة تهتم بشكل واضح بتفتيح البشرة والعناية بها بالعديد من الطرق وخاصةً مع اقتراب فصل الصيف وتأثيره على البشرة مثل ظهور حب الشباب وكثرة إخراج الزيوت والدهون وتصبغات شمس الصيف الحارقة لذلك فإنه يجب أن نعتني بالبشرة طوال الوقت ونقدم لكم الوصفة الثلاثية لتبييض البشرة وهو واضح من أبرز الوصفات الشهيرة في الفترة الأخيرة.

الخلطة الثلاثية للبشرة

سميت هذه الخلطة بالثلاثية لأنها تتكون من ثلاثة عناصر أو كريمات أساسية الكريم الأول هو كريم هاي كوين والثاني هو كريم الفاكورت والثالث هو كريم الأكرتين وتساهم تلك الكريمات الطبية سويًا في تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات التي تتركها الشمس على البشرة وتشقيرها بصورة طبيعية وهي من أهم فوائد الخلطة الثلاثية والتجارب المعروفة عن تلك الخلطة أوضحت الدور الإيجابي في القضاء على الكلف وندبات البشرة نتيجة التعرض للشمس.

خطوات استخدام الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة

بعد التعرف على مكونات الخلطة الثلاثية للبشرة نتعرف الآن على طريقة تطبيق الخلطة الثلاثية:

يجب الحرص على أن تكون البشرة نظيفة وخالية من أي غبار أو أتربة أو مكياج فتغسل بغسول بشرة مناسب.

توضع كمية متساوية من كل كريم تم ذكره مسبقًا على اليد وندمجهم مع بعضهم.

من الأفضل أن يتم خلط الكريمات مع بعضها واستخدامها في نفس اللحظة لا تخزينها مع بعضها وهي مخلوطة لأن لها تأثير سلبي.

بعد تطبيق الخلطة على البشرة لا يجب أن نتعرض للضوء وعندما تمر 20 حتى 30 دقيقة نستخدم الماء البارد لغسل الوجه.

أضرار الخلطة الثلاثية للبشرة

هناك بعض الأضرار التي قد تنتج من الخلطة الثلاثية: