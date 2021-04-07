الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة وتأثيرها الضار

- 1/2
- 2/2
الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة، أصبحت النساء في الفترة الأخيرة تهتم بشكل واضح بتفتيح البشرة والعناية بها بالعديد من الطرق وخاصةً مع اقتراب فصل الصيف وتأثيره على البشرة مثل ظهور حب الشباب وكثرة إخراج الزيوت والدهون وتصبغات شمس الصيف الحارقة لذلك فإنه يجب أن نعتني بالبشرة طوال الوقت ونقدم لكم الوصفة الثلاثية لتبييض البشرة وهو واضح من أبرز الوصفات الشهيرة في الفترة الأخيرة.الخلطة الثلاثية للبشرة
سميت هذه الخلطة بالثلاثية لأنها تتكون من ثلاثة عناصر أو كريمات أساسية الكريم الأول هو كريم هاي كوين والثاني هو كريم الفاكورت والثالث هو كريم الأكرتين وتساهم تلك الكريمات الطبية سويًا في تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات التي تتركها الشمس على البشرة وتشقيرها بصورة طبيعية وهي من أهم فوائد الخلطة الثلاثية والتجارب المعروفة عن تلك الخلطة أوضحت الدور الإيجابي في القضاء على الكلف وندبات البشرة نتيجة التعرض للشمس.خطوات استخدام الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة
بعد التعرف على مكونات الخلطة الثلاثية للبشرة نتعرف الآن على طريقة تطبيق الخلطة الثلاثية:
- يجب الحرص على أن تكون البشرة نظيفة وخالية من أي غبار أو أتربة أو مكياج فتغسل بغسول بشرة مناسب.
- توضع كمية متساوية من كل كريم تم ذكره مسبقًا على اليد وندمجهم مع بعضهم.
- من الأفضل أن يتم خلط الكريمات مع بعضها واستخدامها في نفس اللحظة لا تخزينها مع بعضها وهي مخلوطة لأن لها تأثير سلبي.
- بعد تطبيق الخلطة على البشرة لا يجب أن نتعرض للضوء وعندما تمر 20 حتى 30 دقيقة نستخدم الماء البارد لغسل الوجه.
هناك بعض الأضرار التي قد تنتج من الخلطة الثلاثية:
- إذا استخدمت بشكل خاطئ قد تسبب هياج البشرة.
- الكريمات المستخدمة قد تحتوي على نسب من مادة الكورتيزون التي تضر البشرة.
- إذا كان من يستخدمه يعاني من البشرة الحساسية فقد ينتج عنها حب الشباب.
- لا تناسب المناطق الحساسة ولا تؤثر عليها بنفس الدرجة.
الوسوم
الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة، أصبحت النساء في الفترة الأخيرة تهتم بشكل واضح بتفتيح البشرة والعناية بها بالعديد من الطرق وخاصةً مع اقتراب فصل الصيف وتأثيره على البشرة مثل ظهور حب الشباب وكثرة إخراج الزيوت والدهون وتصبغات شمس الصيف الحارقة لذلك فإنه يجب أن نعتني بالبشرة طوال الوقت ونقدم لكم الوصفة الثلاثية لتبييض البشرة وهو واضح من أبرز الوصفات الشهيرة في الفترة الأخيرة.الخلطة الثلاثية للبشرة
سميت هذه الخلطة بالثلاثية لأنها تتكون من ثلاثة عناصر أو كريمات أساسية الكريم الأول هو كريم هاي كوين والثاني هو كريم الفاكورت والثالث هو كريم الأكرتين وتساهم تلك الكريمات الطبية سويًا في تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات التي تتركها الشمس على البشرة وتشقيرها بصورة طبيعية وهي من أهم فوائد الخلطة الثلاثية والتجارب المعروفة عن تلك الخلطة أوضحت الدور الإيجابي في القضاء على الكلف وندبات البشرة نتيجة التعرض للشمس.خطوات استخدام الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة
بعد التعرف على مكونات الخلطة الثلاثية للبشرة نتعرف الآن على طريقة تطبيق الخلطة الثلاثية:
- يجب الحرص على أن تكون البشرة نظيفة وخالية من أي غبار أو أتربة أو مكياج فتغسل بغسول بشرة مناسب.
- توضع كمية متساوية من كل كريم تم ذكره مسبقًا على اليد وندمجهم مع بعضهم.
- من الأفضل أن يتم خلط الكريمات مع بعضها واستخدامها في نفس اللحظة لا تخزينها مع بعضها وهي مخلوطة لأن لها تأثير سلبي.
- بعد تطبيق الخلطة على البشرة لا يجب أن نتعرض للضوء وعندما تمر 20 حتى 30 دقيقة نستخدم الماء البارد لغسل الوجه.
هناك بعض الأضرار التي قد تنتج من الخلطة الثلاثية:
- إذا استخدمت بشكل خاطئ قد تسبب هياج البشرة.
- الكريمات المستخدمة قد تحتوي على نسب من مادة الكورتيزون التي تضر البشرة.
- إذا كان من يستخدمه يعاني من البشرة الحساسية فقد ينتج عنها حب الشباب.
- لا تناسب المناطق الحساسة ولا تؤثر عليها بنفس الدرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة وتأثيرها الضار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.