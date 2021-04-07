سر خطير وراء بيتزا المطاعم الهشة القطنية.. بالتفصيل اعرفي طريقة عجينة البيتزا سهلة وسريعة

طريقة عجينة البيتزا سهلة وسريعة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها كل السيدات، وبشكل خاص بعد الظروف الصحية التي يمر بها العالم أجمع، فمن لا يعشق البيتزا، وتحاول كل ربة منزل أن تصنع الأطعمة الشهية في المنزل ضماناً لجودتها ونظافتها، كما أنها أكثر إقتصادية وتوفيراً، وفي السطور التالية سنخبركم بأسرار بيتزا المطاعم الشهية، والتي تتميز بعجينتها القطنية الهشة اللذيذة.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من السفن آب أو المياه الفوارة الغازية وهذا هو السر في هشاشة عجينة البيتزا.

كوبان ونصف من الدقيق المنخول مرتين، وهذا و السر الثاني.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

قومي بإذابة الخميرة مع السكر في القليل من الماء الدافئ الأقرب للفاتر، وغطي الكوب الزجاجي، واتركيها لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح ذات رغوة كثيفة.

قومي بخلط الدقيق والملح والزيت واللبن البودر في إناء عميق، ثم أضيفي المياه الغازية الفوارة والخميرة والسكر، ثم ابدئي بالعجن، وذلك حتى يصبح لديكي عجينة لينة يمكن تشكيلها بسهولة.

بعد العجن اتركي عجينة البيتزا لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتخمر تماماً، وتصبح هشة ويتضاعف حجمها.

ابدئي بتقطيع العجينة إلي قطع مناسبة وافرديها بسمك لا يقل عن 5 سنتيمتر تقريباً في صينية متوسطة.

قومي بوضع صوص البيتزا والجبن والخضروات وأي مكونات متوفرة لديكي للحشو.

أدخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط، مع مراعاة أنها لا تستغرق الكثير من الوقت كي تنضج، وتقدم ساخنه وبالهناء والشفاء.

طريقة عجينة البيتزا سهلة وسريعةطريقة تحضير عجينة البيتزا

يوجد أكثر من طريقة عجينة البيتزا سهلة وسريعة وتتعدد طرق الإعداد، ولكن ما ذكرناه لكم هي أكثر وصفة مضبوطة ونتائجها مضمونة، وهذه العجينة تستخدمها مطاعم البيتزا.