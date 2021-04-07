أفضل سيرم علاج هيشان وجفاف شعر الأطفال

سيرم علاج شعر الأطفال، فئة كبيرة من الأطفال في مرحلة مبكرة من عمرهم يعانون من مشاكل عديدة بالشعر مثل التقصف أو جفاف الشعر أو هيشان الشعر وهناك العديد من الأسباب التي قد تقود إلى ذلك ولكن السبب الرئيسي دائمًا هو عدم العناية بالشعر وعدم ترطيبه بالقدر الكافي المطلوب للشعر لذلك يمكننا استخدام واحد من أنواع سيرم علاج شعر الأطفال للتخلص من جفاف الشعر تدريجيًا.

اختيار سيرم شعر مناسب لشعر الطفل

الأطفال في المراحل العمرية المبكرة يحتاجون إلى طرق ووسائل عناية خاصة بهم في كل شيء وكذلك الشعر حيث يحتاجون لمكونات وتركيبات معينة للعناية به بما لا يضر الطفل أو الشعر لذلك فإن اختيار سيرم شعر مناسب للطفل هي خطوة صعبة بعض الشيء ونقدم إلى كل أم نصائح بسيطة للتسهيل من اختيار سيرم الشعر المناسب:

مكونات سيرم الشعر يحب أن تكون طبيعية.

الابتعاد عن الأنواع المحتوية على كيماويات قاسية.

إذا كان الشعر كثيف فإن نوع السيرم يجب أن يكون ذو قوام سميك أما إذا كان الشعر خفيف فيكون نوعه سريع الامتصاص على الشعر.

لا يكرر استخدام السيرم للطفل إلا بعد تجربته لمرة واحدة والتأكد من استجابة فروة الشعر له.

أفضل أنواع سيرم الشعر للطفل

ونقدم إليكِ سيدتي مجموعة من أفضل وأبرز أنواع سيرم شعر الأطفال التي يمكن أن تستخدمي تبعًا للشروط السابق ذكرها في اختيار نوع السيرم:

سيرم كرافتر

من أنواع السيرم التي توفر للشعر قدرة ترطيبية عالية في فترة قصيرة حيث يؤثر سيرم Krafter على الشعر كالتالي:

يحفز نمو الشعر بشكل أسرع.

مكوناته عبارة عن زيوت طبيعية مفيدة للشعر.

التركيبة أوروبية وإيطالية ذات تأثير فعال على الشعر.

سيرم زيرو فريزر

واحد من أكثر أنواع السيرم شهرةً حيث يستخدمه العديد من الأمهات للأطفال في فئات عمرية مختلفة لنتيجته الإيجابية على الشعر من حيث التخلص من جفاف الشعر وكذلك الهيشان فإن مكوناته هي فيتامين C ومادة الكيراتين مع بروتين القمح ومجموعة إضافية من المكونات الطبيعية الإيجابية للشعر.

سيرم كانتو

كذلك سيرم كانتو من الأنواع الشهيرة والباردة لدى الأمهات لأن مكونه الأساسي هي زبدة الشيا الغنية عن التعريف لتأثيرها على الشعر وزيادة ترطيبه في فترة قصيرة.