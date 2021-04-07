طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة في الخلاط بطعم رائع في المنزل

تعد عجينة البيتزا من أنواع المعجنات الشهية التى يرغب الجميع بإتقان عملها لأنها أساس البيتزا، وتتعدد طرق عملها وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة ومهارة في المنزل، يختلف حشو البيتزا حسب الأذواق هناك من يحشوها تونة أو فراخ أو لحم وأنواع آخرى كثيرة، وتتكون العجينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث يمكن عملها في أقل من ساعة، و الكثيرين يقبلون على هذا النوع من المعجنات، ومشهور لدى الدول الغربية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل.

مقادير عمل عجينة البيتزا

تحتوي عجينة البيتزا على مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-

٦ أكواب من الدقيق.

كوب دانون.

٥ ملعقة كبيرة زيت زيتون.

٢ كوب حليب سائل ودافئ.

ربع كوب من السكر.

القليل من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

خطوات التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل عجينة البيتزا في الخلاط دون أخذ الكثير من الوقت في عملها هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-