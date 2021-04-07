طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة في الخلاط بطعم رائع في المنزل

- 1/2
- 2/2
تعد عجينة البيتزا من أنواع المعجنات الشهية التى يرغب الجميع بإتقان عملها لأنها أساس البيتزا، وتتعدد طرق عملها وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة ومهارة في المنزل، يختلف حشو البيتزا حسب الأذواق هناك من يحشوها تونة أو فراخ أو لحم وأنواع آخرى كثيرة، وتتكون العجينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث يمكن عملها في أقل من ساعة، و الكثيرين يقبلون على هذا النوع من المعجنات، ومشهور لدى الدول الغربية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل.مقادير عمل عجينة البيتزا
تحتوي عجينة البيتزا على مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-
- ٦ أكواب من الدقيق.
- كوب دانون.
- ٥ ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ٢ كوب حليب سائل ودافئ.
- ربع كوب من السكر.
- القليل من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
خطوات التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل عجينة البيتزا في الخلاط دون أخذ الكثير من الوقت في عملها هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر الخلاط ونقوم بوضع الزيت والحليب وكوب الدانون ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كأس من الدقيق ثم الخميرة والسكر ونخلط جيداً لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
- بعد ذلك نسكب الخليط في الوعاء ونضيف باقي كمية الدقيق مع إضافة البيكنج بودر والملح حتى يمزج الخليط.
- ثم نعجن الخليط قليلاً حتى يتجانس، بعد ذلك نترك العجينة لتخمر قليلاً ثم نفردها ونضع الحشو حسب الرغبة ثم ندخلها إلى الفرن وبالهنا والشفاء.
الوسوم
تعد عجينة البيتزا من أنواع المعجنات الشهية التى يرغب الجميع بإتقان عملها لأنها أساس البيتزا، وتتعدد طرق عملها وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة ومهارة في المنزل، يختلف حشو البيتزا حسب الأذواق هناك من يحشوها تونة أو فراخ أو لحم وأنواع آخرى كثيرة، وتتكون العجينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث يمكن عملها في أقل من ساعة، و الكثيرين يقبلون على هذا النوع من المعجنات، ومشهور لدى الدول الغربية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل.مقادير عمل عجينة البيتزا
تحتوي عجينة البيتزا على مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-
- ٦ أكواب من الدقيق.
- كوب دانون.
- ٥ ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ٢ كوب حليب سائل ودافئ.
- ربع كوب من السكر.
- القليل من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
خطوات التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل عجينة البيتزا في الخلاط دون أخذ الكثير من الوقت في عملها هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر الخلاط ونقوم بوضع الزيت والحليب وكوب الدانون ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كأس من الدقيق ثم الخميرة والسكر ونخلط جيداً لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
- بعد ذلك نسكب الخليط في الوعاء ونضيف باقي كمية الدقيق مع إضافة البيكنج بودر والملح حتى يمزج الخليط.
- ثم نعجن الخليط قليلاً حتى يتجانس، بعد ذلك نترك العجينة لتخمر قليلاً ثم نفردها ونضع الحشو حسب الرغبة ثم ندخلها إلى الفرن وبالهنا والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة في الخلاط بطعم رائع في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.