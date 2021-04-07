حضري كيكة البسبوسة الهشه اللذيذة في المنزل بطريقة سهلة

لا يمكنك كشخص مدرك للوصفات الخاصة بالمطبخ في أصناف الوجبات الغذائية والحلويات حصر عدد أصناف الكيك العادي والمتنوع من حيث النكهات حيث يوجد أكثر من صنف للكيك وكذلك البسبوسة فمن حيث تشكيلها يمكن تحضير آلاف من الأنواع المختلفة عن بعضها البعض وأكثر المكونات التي يتم استخدامها في تحضير البسبوسة والتي تتحكم إلي أيّ مدي يمكن تحضيرها مختلفة هي المكسرات ولكن يظهر نوعاً خاص من البسبوسة يُطلق عليه كيك البسبوسة حيث يغلب عليه الكيك والبسبوسة معاً فلا يمكن تحديد إذا كانت معجنات او حلويات لذلك تسمى كيك البسبوسة وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من جوز الهند والتعرف على طريقة تحضيرها للتمتع بمذاق جديد ومختلف غير تقليدي يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة عمل كيكة البسبوسة طريقة عمل كيكة البسبوسة المكونات: نصف كيلو من السميد.

كوب ونصف من الزبادي السادة.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من اللبن.

كوب من الزيت النباتي.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

قطر البسبوسة. طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات معاً فيما عدا السميد من الزبادي والسكر واللبن والزيت والبيض. بعد أن يتم إخفاقه والفانيليا ونقلبهم معاً قبل وضع السميد وعند الدمج بشكل جيد نبدأ بسكب السميد تدريجياً والبيكنج باودر ومسحوق جوز الهند المبشور. تقليب جميع المكونات معاً بإستخدام اليدين بشكل دائري للحصول على خليط الكيك البسبوسة ناعم ومرن. ونستمر بالعجن لمدة عشر دقائق أو حتى تمتزج العجينة ثم نتركها جانباً حتى نقوم بتحضير الصينية. نحضر صينية صغيرة الحجم أو متوسطة حسب الكمية ونضع ملعقة من الزبادي وملعقتين من الزيت النباتي الخاص بك بحيث يتم فردهم جيداً في السطح ورش كمية بسيطة من الدقيق الناعم ويمكن استبداله بالنشا ويسكب الخليط بحيث يكون سطح الخليط متساوي وتسخين الفرن لعدة دقائق قبل وضع الصينية. ثم إدخالها ونتركها دون فتح الفرن حتى تنضج وعند النضج يتم وضع الشربات أو القطر عليها على أن يكون بارداً. طريقة التحضير

لا يمكنك كشخص مدرك للوصفات الخاصة بالمطبخ في أصناف الوجبات الغذائية والحلويات حصر عدد أصناف الكيك العادي والمتنوع من حيث النكهات حيث يوجد أكثر من صنف للكيك وكذلك البسبوسة فمن حيث تشكيلها يمكن تحضير آلاف من الأنواع المختلفة عن بعضها البعض وأكثر المكونات التي يتم استخدامها في تحضير البسبوسة والتي تتحكم إلي أيّ مدي يمكن تحضيرها مختلفة هي المكسرات ولكن يظهر نوعاً خاص من البسبوسة يُطلق عليه كيك البسبوسة حيث يغلب عليه الكيك والبسبوسة معاً فلا يمكن تحديد إذا كانت معجنات او حلويات لذلك تسمى كيك البسبوسة وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من جوز الهند والتعرف على طريقة تحضيرها للتمتع بمذاق جديد ومختلف غير تقليدي يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة عمل كيكة البسبوسة طريقة عمل كيكة البسبوسة المكونات: نصف كيلو من السميد.

كوب ونصف من الزبادي السادة.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من اللبن.

كوب من الزيت النباتي.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

قطر البسبوسة. طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات معاً فيما عدا السميد من الزبادي والسكر واللبن والزيت والبيض. بعد أن يتم إخفاقه والفانيليا ونقلبهم معاً قبل وضع السميد وعند الدمج بشكل جيد نبدأ بسكب السميد تدريجياً والبيكنج باودر ومسحوق جوز الهند المبشور. تقليب جميع المكونات معاً بإستخدام اليدين بشكل دائري للحصول على خليط الكيك البسبوسة ناعم ومرن. ونستمر بالعجن لمدة عشر دقائق أو حتى تمتزج العجينة ثم نتركها جانباً حتى نقوم بتحضير الصينية. نحضر صينية صغيرة الحجم أو متوسطة حسب الكمية ونضع ملعقة من الزبادي وملعقتين من الزيت النباتي الخاص بك بحيث يتم فردهم جيداً في السطح ورش كمية بسيطة من الدقيق الناعم ويمكن استبداله بالنشا ويسكب الخليط بحيث يكون سطح الخليط متساوي وتسخين الفرن لعدة دقائق قبل وضع الصينية. ثم إدخالها ونتركها دون فتح الفرن حتى تنضج وعند النضج يتم وضع الشربات أو القطر عليها على أن يكون بارداً. طريقة التحضير

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