وصفة فرعونية للشعر اكتشاف سر شعر مومياوات الفراعنة الحريري حتى الآن بعد 3000 سنة

وصفة فرعونية للشعر لفتت الملكة تى أنظار الجميع بشعرها الكثيف الذى تمتع بالنضارة التي لم تؤثر عليها أبداً عوامل الزمن رغم رحيلها منذ آلاف السنين، وكانت الملكى واحدة من المومياوات الملكية الـ 22، التي تم نقلها فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، لذلك في هذا المقال سنقدم لكِ وصفة فرعونية للشعر لطالما اهتمت ملكات مصر القديمة بجمالهن لأن أبرز ما يميز الاميرات والملكات هو طول الشعر، وتمتلئ الحضارة الفرعونية بالعديد من الوصفات وكنوز الطبيعة التي منحت الملكات حينها القدرة على العناية بجمالهن سواء للبشرة أو للشعر، وقد اكتشف معهد التكنولوجيا والطاقة الحيوية الروسي سر احتفاظ المومياوات الفرعونية بالشعر الحريري وهذا ما سنخبركم به في السطور القادمة.

لتطويل وتنعيم الشعر

اشتهرت الحضارة الفرعونية القديمة بالعديد من الأسرار التي كانت تخص الملكات فقط، وإليكم سر جمال شعر الملكات الذي تم اكتشافه مؤخراً.

مكونات الوصفة الفرعونية للشعر

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة من زيت بذرة القطن.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت حبة البركة.

ملعقة من زيت السمسم.

منقوع الصنوبر.

ملعقة من شمع النحل.

فصين من الثوم ويمكن استبداله بكبسولة فيتامين ه.

طريقة التحضير والاستخدام لوصفه تنعيم وتكثيف الشعر

قومي بخلط جميع الزيوت التي تم ذكرها سابقا بكميات متساوية ولابد أن يتم وضعها في زجاجة مصنوعة من الزجاج وليست من البلاستيك.

ثم قومي بإفراغ محتوى كبسولة فيتامين ه، أو اقطعي فص الثوم إلى نصفين وأضيفهم إلى زجاجة الزيت.

احتفظي بالزجاجة في مكان مظلم وبارد لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويمكنك وضع الزجاجة في كيس داكن اللون لمنع وصول الضوء لها بشكل مضمون.

يمكنك استخدام هذه الوصفة لتصفيف الشعر مرتين في الاسبوع، ويمكن استخدامها كحمام زيت أيضاً ويشطف الشعر بعدها بمحلول مخفف من الخل حيث تكون الكمية لكل لتر من الماء ملعقة طعام من خل التفاح.

نصائح للعناية بالشعر الجاف

لتحصلي على شعر رائع مثل ملكات مصر القديمة لابد من تمشيطه جيداً ثلاث مرات خلال اليوم الواحد، وينصح بعمل مساج خفيف لفروة الرأس قبل الذهاب للنوم باستخدام القليل من زيوت وصفة فرعونية للشعر، وسوف تلاحظين نتائج مبهره لشعرك ناعم وانسيابي.