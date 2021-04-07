من غير ولا نقطة زيت طريقة عمل بطاطس مقلية ومقرمشة مثل أشهر المطاعم

يعتبر طبق البطاطس المقلية من الأطباق المميزة لدي الكبار والأطفال ويقدم دائما بجانب الوجبات الرئيسية وخاصة مع الشاورما أو المشاوي أو الأكلات السريعة، وتوجد طرق كثيرة لعمل البطاطس المقلية ولكل واحد منهم مذاقها الخاص ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالنشا فتابعونا.

من المعروف أن النشا يتم أستخدامه في بعض الأكلات والحلويات فهو يعطي قرمشة لذيذة، وأيضاً يستخدم في الخلطات الطبيعية للوجه والجسم والشعر، كما أنه يمكن أستخدام ملعقة النشا في قلي البطاطس ستعطي قرمشة لذيذة وأيضاً ستمنع أمتصاص الزيت نوعاً ما، حيث تتعدد طرق عمل البطاطس المقلية ولكن أفضل الطرق التي تعطي قرمشة هي تلك الطريقة بالنشا.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالنشا

دائماً ما تدور عمليات البحث على الأنترنت عن طريقة لعمل البطاطس المقلية والمقرمشة وبدون أن تشرب أي زيوت، فقد يوجد العديد من الطرق، فيوجد منها السلق ومن ثم القلي، ومنها طريقة عمليها في الفرن، ولكن أشهر الوصفات المضافة إليها والتي تعطيها قرمشة ولا تمتص الزيوت، هي النشا لذلك قمنا بوضع طريقة قلي البطاطس المقرمشة بالنشا كالتالي.

مكونات الوصفة:

2 حبة بطاطس مقطعة أصابع.

نصف كوب نشا.

3 أكواب ماء.

ملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير :

في البداية نقوم بغسل البطاطس لمدة 3 دقائق تحت الماء الجاري ثم نحضر وعاء كبير ونضع به البطاطس. ثم نضيف الملح مع النشا ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس وبعد ذلك نضع المكونات داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة. نحضر مصفاة ونضع بها خليط البطاطس ونتركها حتى تتصفي تماما ثم نقوم بوضع مقلاة بها زيت على نار متوسطة. ثم نقوم بوضع البطاطس ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي ثم نرفع البطاطس من النار ونضعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. بعد ذلك تقدم وهي ساخنة مع التوابل الخاصة بها ومن الممكن نقوم بوضع كاتشاب ومايونيز وبالهنا والشفا.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالخل

المكونات :

بطاطس حسب الرغبة.

زيت للقلي.

ملح.

كوب من الخل لكل كوب بطاطس.

طريقة التحضير :