صناعة الصابون من زيت الزيتون تعرف على طرق صناعة الصابون بالمنزل بزيت الزيتون، يعمل زيت الزيتون على الحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، ويكسبها العديد من الفيتامينات المفيدة، مثل فيتامين “أ- ك- هـ”، وهذه الفيتامينات تعمل على تقليل الشيخوخة، زيادة عن قدرتها على إزالة الأتربة التي تسد المسام للبشرة وتؤدي إلي ظهور الحبوب، وأيضَا يعمل على تقشير الطبقة الميتة في الجلد، وإعطاء البشرة النعومة، ولذلك تفضله معظم السيدات وتضعه على أيديهن، ويمكن الاستفادة من زيت الزيتون بعمل صابون يومي منه، وبهذا سوف يحصل الجلد على الاهتمام اليومي وستحصلي على النتيجة سريعا، وزيادة على أن الصابون سيكون أمن للبشرة وأفضل من أنواع صابون البشرة العادية والتي تحتوي على المواد الضارة على الجلد، تعرف أيضا على استخدامات جديدة لمعجون الأسنان صناعة الصابون من زيت الزيتون صناعة الصابون من زيت الزيتون المكوّنات: نصف ليتر من زيت الزيتون.

سبعون مللي لتر من هيدروكسيد الصوديوم.

مئتان مللي لتر من الماء المقطر. ثانيا طريقة العمل: ضعي زيت الزيتون داخل وعاءٍ زجاجيٍ، ثم سخنيه داخل حمامٍ مائيٍ.

قومي بارتداء القفازات المطاطية، للحماية من تأثير المادة الكيميائية.

ضعي الماء داخل وعاءٍ زجاجي عميقٍ،

وبعدعا ضعي معها هيدروكسيد الصوديوم بالتدريج.

بردي الخليط إلي أن يصل لدرجة حرارة 43 درجةٍ مئويةٍ.

ضعي خليط الماء مع خليط الزيت وقومي بالتقليب بشكلٍ مستمرٍ حتّى الوصول للقوام المطلوب.

ضعي خليط الصابون داخل قوالب مناسبة وضعيه داخل الثلاجة، ويترك حتّى يبرد.

قومي تغطيته بواسطة غلاف بلاستيكي.

يوضع الصابون داخل الثلاجة ليوم كامل.

يخرج الصابون من الثلاجة ويترك الصابون في القالب لمدّة 48 ساعةٍ، ثمَّ يتمُّ إخراج الصابون من القوالب ويترك حتّى يتماسك ويتصلب تماماً، ويصبح جاهز للاستخدام. ثانيا بزيت الزيتون والقهوة ثانيا بزيت الزيتون والقهوة المكوّنات: ربع لتر من زيت جوز الهند.

ثلاثمئة وخمسون مللي لتر من زيت الزيتون.

مئتان وثلاثون مللي لتر من القهوة.

تسعون مللي لتر من الغسول.

ملعقة طعام من مسحوق القهوة المطبوخة.

ثلث كوب نخالة شوفان. ثانيا طريقة التحضير: قومي بارتداء القفازاتٍ المطاطيةٍ، للسلامة آثار التفاعل الكيميائي.

ضعي الغسول مع القهوة السائلة، وقلبي حتّى تمام الذوبان.

سخني زيت جوز الهند على ناٍر هادئةٍ إلي أن يصبح سائلاً.

ضعي زيت الزيتون مع زيت جوز الهند،

وقلبيهما معاً حتّى يمتزج الخليط. اجعلي درجة حرارة الزيوت والغسول من 37.7 إلى 43.3 درجةٍ مئويةٍ.

ضعي محلول الغسول مع خليط الزيوت، واخلط المكوّنات عن طريق الخلاط اليدوي من 5 دقائق إلى 10 دقائق،

عندما يبدأ المزيج في التكاثف، ويصبح خليطٌ ناعماً ضعي بودرة القهوة ونخالة الشوفان مع الخليط، ويتم تقيبهما معا حتّى يمتزجا.

ضعي الخليط في قالب الصابون، واطرقي القالب عدة مرات ليخرج فقاعات الهواء.

غطي الصابون بورقٍ، ثم قومي بلف القالب بمنشفة، واتركيه من 24 إلى 48 ساعة.

قومي بإزالة المنشفة عن قالب الصابون، وإخرجي الصابون من القالب بهدوء.

قومي بتقطيع الصابون إلى قطعٍ مناسبة، واتركيه داخل مكان جيد التهوية بارد لمدّة تقريبا أربعة أسابيع إلي أن يتماسك ويتصلب. الوسوم

صناعة الصابون من زيت الزيتون تعرف على طرق صناعة الصابون بالمنزل بزيت الزيتون، يعمل زيت الزيتون على الحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، ويكسبها العديد من الفيتامينات المفيدة، مثل فيتامين “أ- ك- هـ”، وهذه الفيتامينات تعمل على تقليل الشيخوخة، زيادة عن قدرتها على إزالة الأتربة التي تسد المسام للبشرة وتؤدي إلي ظهور الحبوب، وأيضَا يعمل على تقشير الطبقة الميتة في الجلد، وإعطاء البشرة النعومة، ولذلك تفضله معظم السيدات وتضعه على أيديهن، ويمكن الاستفادة من زيت الزيتون بعمل صابون يومي منه، وبهذا سوف يحصل الجلد على الاهتمام اليومي وستحصلي على النتيجة سريعا، وزيادة على أن الصابون سيكون أمن للبشرة وأفضل من أنواع صابون البشرة العادية والتي تحتوي على المواد الضارة على الجلد، تعرف أيضا على استخدامات جديدة لمعجون الأسنان صناعة الصابون من زيت الزيتون صناعة الصابون من زيت الزيتون المكوّنات: نصف ليتر من زيت الزيتون.

سبعون مللي لتر من هيدروكسيد الصوديوم.

مئتان مللي لتر من الماء المقطر. ثانيا طريقة العمل: ضعي زيت الزيتون داخل وعاءٍ زجاجيٍ، ثم سخنيه داخل حمامٍ مائيٍ.

قومي بارتداء القفازات المطاطية، للحماية من تأثير المادة الكيميائية.

ضعي الماء داخل وعاءٍ زجاجي عميقٍ،

وبعدعا ضعي معها هيدروكسيد الصوديوم بالتدريج.

بردي الخليط إلي أن يصل لدرجة حرارة 43 درجةٍ مئويةٍ.

ضعي خليط الماء مع خليط الزيت وقومي بالتقليب بشكلٍ مستمرٍ حتّى الوصول للقوام المطلوب.

ضعي خليط الصابون داخل قوالب مناسبة وضعيه داخل الثلاجة، ويترك حتّى يبرد.

قومي تغطيته بواسطة غلاف بلاستيكي.

يوضع الصابون داخل الثلاجة ليوم كامل.

يخرج الصابون من الثلاجة ويترك الصابون في القالب لمدّة 48 ساعةٍ، ثمَّ يتمُّ إخراج الصابون من القوالب ويترك حتّى يتماسك ويتصلب تماماً، ويصبح جاهز للاستخدام. ثانيا بزيت الزيتون والقهوة ثانيا بزيت الزيتون والقهوة المكوّنات: ربع لتر من زيت جوز الهند.

ثلاثمئة وخمسون مللي لتر من زيت الزيتون.

مئتان وثلاثون مللي لتر من القهوة.

تسعون مللي لتر من الغسول.

ملعقة طعام من مسحوق القهوة المطبوخة.

ثلث كوب نخالة شوفان. ثانيا طريقة التحضير: قومي بارتداء القفازاتٍ المطاطيةٍ، للسلامة آثار التفاعل الكيميائي.

ضعي الغسول مع القهوة السائلة، وقلبي حتّى تمام الذوبان.

سخني زيت جوز الهند على ناٍر هادئةٍ إلي أن يصبح سائلاً.

ضعي زيت الزيتون مع زيت جوز الهند،

وقلبيهما معاً حتّى يمتزج الخليط. اجعلي درجة حرارة الزيوت والغسول من 37.7 إلى 43.3 درجةٍ مئويةٍ.

ضعي محلول الغسول مع خليط الزيوت، واخلط المكوّنات عن طريق الخلاط اليدوي من 5 دقائق إلى 10 دقائق،

عندما يبدأ المزيج في التكاثف، ويصبح خليطٌ ناعماً ضعي بودرة القهوة ونخالة الشوفان مع الخليط، ويتم تقيبهما معا حتّى يمتزجا.

ضعي الخليط في قالب الصابون، واطرقي القالب عدة مرات ليخرج فقاعات الهواء.

غطي الصابون بورقٍ، ثم قومي بلف القالب بمنشفة، واتركيه من 24 إلى 48 ساعة.

قومي بإزالة المنشفة عن قالب الصابون، وإخرجي الصابون من القالب بهدوء.

قومي بتقطيع الصابون إلى قطعٍ مناسبة، واتركيه داخل مكان جيد التهوية بارد لمدّة تقريبا أربعة أسابيع إلي أن يتماسك ويتصلب.

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