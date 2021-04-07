من أول مرة تقشير وتبييض الوجه وازالة الجلد الميت والتجاعيد بلا عودة

يعد الحليب من المشروبات الغنية بمكونات تعمل على تبييض وتقشير البشرة وايضا ازالة منها التجاعيد والهالات السوداء ولهذا تجد العديد من الأمهات حريصين دائما لتناوله للأطفال ويوصي به الاطباء لكافة الاعمار وبشدة، ولهذا سوف نوضح لكم فوائده وكيفية تحضير ماسك يحتوي على الحليب، وذلك للحصول على أكبر قدر من الفوائد منه، حيث انه يكون بمثابة خلطات طبيعية تساهم في تحسين البشرة والتي تكون أفضل كثيرا من مستحضرات التجميل سواء من حيث التكلفة أو المفعول.

فوائد ماسك الحليب للبشرة

للحليب فوائد لا تعد ولا تحصي للبشرة والجسم فهو يعمل تفتيح البشرة والعديد من الفوائد التي تحتاجها البشرة، فمن المعروف أن البشرة تحتاج منا أهتمام وعناية بشكل مستمر، فيجب أن تقوم بتقشير الوجه والجسم والتخلص من الشوائب والجلد الميت، وخاصة العرائس المقبلين على الزواج يجب أستخدام مقشرات طبيعية كالحليب، نذكر لكم أدناه فوائد ماسك الحليب.

الحد من ظهور علامات الشيخوخة على الوجه.

ازالة الهالات السوداء والتخلص من التجاعيد

تفتيح البشرة وازالة منها الجلد الميت.

يعمل على شد الوجه ويتم ذلك لأنه يعمل على زيادة إفراز هرمون الكولاجين.

ازالة الحبوب والبثور السوداء والتخلص من البقع السوداء التي غالبا ما تظهر تحت العين وتسبب ازعاج واحراج للعديد من الأشخاص.

خلطة الموز الحليب

يستخدم الحليب في الكثير من الخلطات الطبيعية وخاصة التي تعمل على تبييض وتفتيح الوجه والبقع الداكنة، لذلك نقوم باستخدمه كثيراً الخلطات، فهو يعطي الجلد فوائد عديدة ويرطب البشرة، ولكي تحصلي على بشرة فاتحة 10 درجات عليكي بإتباع الخطوات المرفقة أدناه.

المكونات

ثمرة كبيرة من الموز.

كوب الا ربع من الحليب.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء وتهرس فيه ثمرة الموز ومن ثم وضع عليها الحليب وزيت الزيتون و مزجهم معا جيدا.

نقوم بعد ذلك بتدليك الوجه كاملا بالمزيج وتركه عليه لمدة لا تقل عن خمس وأربعون دقيقة.

غسل الوجه بعد مرور ذلك الوقت بالماء الفاتر.

خلطة الحليب والعسل

العسل الأبيض معروف بأنه يستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية، فهو يعمل على التخلص من حب الشباب، وعلامات التقدم في السن، لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة.

المكونات

ربع كوب من العسل الأبيض.

كوب كبير من الحليب.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نقوم بمزج المكونات السابقة معا في وعاء ومن ثم تقليبهم معا جيدا.

تطبيق المزيج بعد ذلك على الوجه وتركه عليه لمة لا تقل عن خمس وثلاثون دقيقة.

بعد مرور الوقت ينبغي غسل الوجه بالماء الدافئ وتكرار تلك الخلطة مرة من كل اسبوع.

وصفة البرتقال والكركم

المكونات:

ملعقتين من عصير البرتقال

ملعقتين من الزبادي.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير: