طريقة تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة في المنزل ، تعتبر الكنافة من أهم الحلويات في الوطن العربي، ويكثر عملها في شهر رمضان المبارك، وهي تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، ومفيدة، وتحتوي علي سعرات حرارية، ولديها طعم ممتع، ورائع، وشهي، وتقدم في شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار، وتحتوي علي القشطة، والشربات التي تعطيها مذاق شهي، ولذيذ، ويفضل تناولها الجميع من الصغار، والكبار، وهي من أفضل، وأجمل الحلويات في العالم كله، ويوجد أكثر من طريقة لعملها مثل الكنافة بالمانجو، والكنافة العادية ، وأصابع الكنافة بالقلاش، والكثير من الأصناف، والطرق لعملها، وتحضيرها سوف نتعرف علي إحدي الطرق لعملها في هذا المقال وهي طريقة تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة في المنزل سهلة وسريعة. مكونات تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة في المنزل مكونات تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة في المنزل سوف نذكر مكونات عمل كب كيك الكنافة بالقشطة وهي كالتالي:- كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة.

زبيب وفول سوداني وفستق لتزين. مكونات القشطة 4 كوب من اللبن السائل.

4 معلقة من النشا.

كوب صغير من الماء.

معلقة من الزبدة.

كيس فانيليا. مكونات الشربات أو القطر كوبان من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الماء

عصير نصف ليمونة.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير كب كيك الكنافة وهي كالتالي:- تحضير القشطة نحضر وعاء كبير، ونضع بداخلة اللبن، والسكر، والزبدة، والفانيليا، ونضعه علي النار حتي يبدا في الغليان، ونحضر كوب الماء، ونضع بداخلة النشا، ويتم التحريك جيداً حتي يتجانس، ونضيفه ألي الخليط علي النار، ونترك الخليط علي النار حتي يصبح متماسك، ونطفي النار، ونسكب الخليط في وعاء، ونضعه داخل الثلاجة حتي الاستخدام. تحضير الشربات نضع إناء علي النار ثم نضيف ألي الإناء السكر، والماء، وتنتظر حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، وكيس الفانيليا، ونتركهم يغليان لمدة حتي يصبح مزيج ثقيل ثم نطفي النار، ونضعه جانبا حتي الاستخدام. تحضير كب كيك الكنافة نحضر وعاء، ونضع فين الكنافة، والزبدة، ونقوم بتقطيع الكنافة حتي تصبح قطع صغيرة مثل الشعرية. ثم نحضر الصينية الخاصة بعمل الكب كيك، وندهنها بالزبدة، ونضيف في كل دائرة كمية من الكنافة حتي لا تتخط المنتصف، ونضيف القليل من الزبيب، ونضيف كمية من القشطة، ونضع كمية أخري من الكنافة عليها، ونكرر العملية في باقي الصينية حتي ننتهي من الكمية كاملا. ثم نشغل الفرن، وندخل الصينية داخلها، وننتظر حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي، ونخرجها من الفرن، ونضعها في طبق، ونضيف القليل من الشربات ثم نحضر الطبق المراد التقديم عليه، ونضع كب كيك الكنافة، ونزينه بالفستق، والفول السوداني، وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة في المنزل ، تعتبر الكنافة من أهم الحلويات في الوطن العربي، ويكثر عملها في شهر رمضان المبارك، وهي تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، ومفيدة، وتحتوي علي سعرات حرارية، ولديها طعم ممتع، ورائع، وشهي، وتقدم في شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار، وتحتوي علي القشطة، والشربات التي تعطيها مذاق شهي، ولذيذ، ويفضل تناولها الجميع من الصغار، والكبار، وهي من أفضل، وأجمل الحلويات في العالم كله، ويوجد أكثر من طريقة لعملها مثل الكنافة بالمانجو، والكنافة العادية ، وأصابع الكنافة بالقلاش، والكثير من الأصناف، والطرق لعملها، وتحضيرها سوف نتعرف علي إحدي الطرق لعملها في هذا المقال وهي طريقة تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة في المنزل سهلة وسريعة. مكونات تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة في المنزل مكونات تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة في المنزل سوف نذكر مكونات عمل كب كيك الكنافة بالقشطة وهي كالتالي:- كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة.

زبيب وفول سوداني وفستق لتزين. مكونات القشطة 4 كوب من اللبن السائل.

4 معلقة من النشا.

كوب صغير من الماء.

معلقة من الزبدة.

كيس فانيليا. مكونات الشربات أو القطر كوبان من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الماء

عصير نصف ليمونة.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير كب كيك الكنافة وهي كالتالي:- تحضير القشطة نحضر وعاء كبير، ونضع بداخلة اللبن، والسكر، والزبدة، والفانيليا، ونضعه علي النار حتي يبدا في الغليان، ونحضر كوب الماء، ونضع بداخلة النشا، ويتم التحريك جيداً حتي يتجانس، ونضيفه ألي الخليط علي النار، ونترك الخليط علي النار حتي يصبح متماسك، ونطفي النار، ونسكب الخليط في وعاء، ونضعه داخل الثلاجة حتي الاستخدام. تحضير الشربات نضع إناء علي النار ثم نضيف ألي الإناء السكر، والماء، وتنتظر حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، وكيس الفانيليا، ونتركهم يغليان لمدة حتي يصبح مزيج ثقيل ثم نطفي النار، ونضعه جانبا حتي الاستخدام. تحضير كب كيك الكنافة نحضر وعاء، ونضع فين الكنافة، والزبدة، ونقوم بتقطيع الكنافة حتي تصبح قطع صغيرة مثل الشعرية. ثم نحضر الصينية الخاصة بعمل الكب كيك، وندهنها بالزبدة، ونضيف في كل دائرة كمية من الكنافة حتي لا تتخط المنتصف، ونضيف القليل من الزبيب، ونضيف كمية من القشطة، ونضع كمية أخري من الكنافة عليها، ونكرر العملية في باقي الصينية حتي ننتهي من الكمية كاملا. ثم نشغل الفرن، وندخل الصينية داخلها، وننتظر حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي، ونخرجها من الفرن، ونضعها في طبق، ونضيف القليل من الشربات ثم نحضر الطبق المراد التقديم عليه، ونضع كب كيك الكنافة، ونزينه بالفستق، والفول السوداني، وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.

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