طريقة عمل البان كيك بالموز، من الحلويات الأمريكية الخفيفة يمكنك إعدادها بسرعة فقط في 5 دقائق في المنزل وبمكونات بسيطة جداً وبموزة واحدة فقط، ستعدين ألذ بان كيك أمريكي، في هذه المقالة نقدم طريقة عمل البان كيك بالموز سهلة وسريعة وبمكونات اقتصادية في المطبخ.



طريقة عمل البان كيك بالموز بالمقادير

البان كيك بالموز بعجينة هشة وبسيطة، ويمكنك استبدال الدقيق المستخدم في الوصفة الدقيق متعدد الاستخدامات ببديله دقيق الشوفان، إذا كنت من متبعي الحمية الغذائية، والاستغناء عن السكر والاعتماد علي سكر الموز فقط بداخل وصفة البان كيك بالموز .

مقادير البان كيك بالموز:

موزة.

كوب من الحليب.

بيضة.

2 ملعقة من السكر الأبيض.

ملعقة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب ونصف من الدقيق.

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أخلطي الموزة مع كوب الحليب في الخلاط، حتى تحصلي علي قوام سائل.

ثم ضعي سائل الموز مع الحليب في وعاء عميق، ثم أضيفي إليهم بيضة و ملعقتين من السكر الأبيض وملعقة فانيليا وملعقة صغيرة بيكنج باودر، واخلطي مكونات البان كيك بالموز معاً وادمجيهم.

معاً وادمجيهم. ثم أضيفي كوب ونصف من الدقيق واخلطي المكونات السابقة جميعها مع الدقيق معاً وتأكدي من عدم وجود حبيبات من الدقيق.

وفي طاسة علي النار، قومي بدهنها بمسحة من أي زيت نباتي لديك، وبملعقة كبيرة قومي بوضع طبقة دائرية من عجينة البان كيك بالموز في الطاسة، وبعد ظهور قليل من الفقاعات، قومي بقلبها الناحية الأخرى وبنفس الخطوات حتى تنتهي من كل كمية البان كيك بالموز .

في الطاسة، وبعد ظهور قليل من الفقاعات، قومي بقلبها الناحية الأخرى وبنفس الخطوات حتى تنتهي من كل كمية . وفي طبق التقديم قومي بإضافة 3 أو 4 واحدة من بان كيك الموز، وأضيفي إليهم صوص الشوكولاتة اللذيذ أو العسل الأبيض وقطع شرائح موزة، وتقدم بجانب المشروبات وبذلك قد نكون قدمنا أسهل طرق تحضير البان كيك بالموز.

تحضير عجينة البان كيك