جهزي الدلكة السودانية في مطبخك بمكونات بسيطة واستخدميها لجمال ونضارة بشرة جسمك

تعتبر الدلكة السودانية واحدة من أشهر العلاجات التجميلية التي يتم استخدامها في السودان، وتشتهر باستعمالها قبل الزواج، حيث تمنح الجسم نعومة وجمال مثالي، واشتهرت في العديد من الدول الأخرى بتأثيرها القوي، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضيرها بكل سهولة في البيت وكيفية استعمالها، فمن الجدير ذكره أنها مثل الحمام المغربي الذي تقوم به العروس قبل زفافها، ويمكنكم تجربته أيضاً للتمتع بنعومة وجمال والتخلص من الجلد الميت والإرهاق، فهي تعمل على تقشير الجسم بالكامل. مكونات عمل الدلكة السودانية مكونات عمل الدلكة السودانية نحتاج إلى المكونات الآتية أولاً: 2 ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

2 ملعقة كبيرة من القرنفل.

كوب واحد من دقيق الذرة.

كوب واحد من الترمس المطحون.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة الحجم من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز المر.

كوب صغير من الماء.

بذور المحلب. طريقة تحضير الدلكة السودانية أولاً نقوم بتسخين المحلب على النار، وبعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون إليه ونعجن بشكل جيد، ثم نقوم بوضعه في طبق من الخشب لمنع الالتصاق.

وبعد ذلك نقوم بعمل حفرة في الأرض يوجد بها نار، ونضع عليها الطبق الخشبي بشكل مقلوب حتى نلاحظ تغير لون العجينة.

ونقوم بإضافة الليمون والمحلب مرة أخرى إلى العجين، ونعجن مرة أخرى، ثم نقوم بوضعه على الحفرة.

ويتم تكرار هذا الأمر ثلاثة أيام حتى يتحول اللون إلى الأسود، ونقوم بإضافة باقي المكونات بعد ذلك.

يتم استخدام الدلكة من خلال وضع كمية مناسبة منها مع الماء، وخلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة، ونقوم بتوزيع هذه العجينة على الجلد، ونتركه حتى ينشف ثم نقوم بالتقشير من الأسفل إلى الأعلى حتى يزول، ونغسل بالماء. طريقة تحضير الدلكة السودانية الوسوم

تعتبر الدلكة السودانية واحدة من أشهر العلاجات التجميلية التي يتم استخدامها في السودان، وتشتهر باستعمالها قبل الزواج، حيث تمنح الجسم نعومة وجمال مثالي، واشتهرت في العديد من الدول الأخرى بتأثيرها القوي، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضيرها بكل سهولة في البيت وكيفية استعمالها، فمن الجدير ذكره أنها مثل الحمام المغربي الذي تقوم به العروس قبل زفافها، ويمكنكم تجربته أيضاً للتمتع بنعومة وجمال والتخلص من الجلد الميت والإرهاق، فهي تعمل على تقشير الجسم بالكامل. مكونات عمل الدلكة السودانية مكونات عمل الدلكة السودانية نحتاج إلى المكونات الآتية أولاً: 2 ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

2 ملعقة كبيرة من القرنفل.

كوب واحد من دقيق الذرة.

كوب واحد من الترمس المطحون.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة الحجم من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز المر.

كوب صغير من الماء.

بذور المحلب. طريقة تحضير الدلكة السودانية أولاً نقوم بتسخين المحلب على النار، وبعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون إليه ونعجن بشكل جيد، ثم نقوم بوضعه في طبق من الخشب لمنع الالتصاق.

وبعد ذلك نقوم بعمل حفرة في الأرض يوجد بها نار، ونضع عليها الطبق الخشبي بشكل مقلوب حتى نلاحظ تغير لون العجينة.

ونقوم بإضافة الليمون والمحلب مرة أخرى إلى العجين، ونعجن مرة أخرى، ثم نقوم بوضعه على الحفرة.

ويتم تكرار هذا الأمر ثلاثة أيام حتى يتحول اللون إلى الأسود، ونقوم بإضافة باقي المكونات بعد ذلك.

يتم استخدام الدلكة من خلال وضع كمية مناسبة منها مع الماء، وخلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة، ونقوم بتوزيع هذه العجينة على الجلد، ونتركه حتى ينشف ثم نقوم بالتقشير من الأسفل إلى الأعلى حتى يزول، ونغسل بالماء. طريقة تحضير الدلكة السودانية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهزي الدلكة السودانية في مطبخك بمكونات بسيطة واستخدميها لجمال ونضارة بشرة جسمك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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