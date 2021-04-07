غيري لون شعرك بلون جذاب بملعقة حنة اصبغي شعرك بنفسك في المنزل في دقائق

يعتبر الشعر نصف جمال المرأة فلذلك تهتم جميع النساء به جيدا حيث أنهم ينفقون الكثير من الأموال لكي يظهر الشعر في صورة جيدة ولمعان وترطيب كامل ولكي يظهر الشعر في كامل قوته لابد من الإعتماد على نظام غذائي سليم يحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الشعر وتغذيته تغذية سليمة من جذوره.

طريقة استخدام الحنة لتلوين وترطيب الشعر

تعد الحناء من أفضل وأقوي الصبغات الطبيعية التي تفيد الشعر وتتخلص من القشرة نهائياً بالإضافة إلي أنها تعالج التهابات فروة الرأس، وتمنع سقوط الشعر، والعديد من الفوائد كما أنها تقوم بتلوين الشعر باللون الذي ترغبين به وذلك عبر خلطها مع بعض المواد الطبيعية، يذكر أن الحنة تحتوي على مواد مطهرة تساعد في التخلص من الميكروبات والطفيليات.

المكونات

ثلاث معالق كبيرة من الحنة اللون حسب الرغبة.

ماء دافئ أربع معالق.

معلقة عسل ابيض كبيرة.

نصف معلقة مسك.

بونيه.

فوطه.

طريقة التحضير

نحضر طبق نظيف ونقوم بوضع ثلاث معالق كبيرة من الحنة ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء الدافئ، وبعد ذلك نصف ملعقة صغيرة من المسك ونقوم بتقليبه جيدا.

نحضر بلسم الشعر ونقوم بغسل الشعر جيدا وتنظيفه قبل وضع الخلطة.

تقوم بوضع الخلطة على الشعر ونقوم بتوزيعها توزيعا جيدا في جميع أنحاء فروة الرأس.

ثم بعد ذلك نحضر بونيه ونقوم بتغطية الرأس به.

ثم نحضر بعد ذلك فوطة ونقوم بوضعها على البونيه.

نترك الحنه ليله كاملة.

في الصباح نقوم بفرك الشعر بحركات دائريه.

ثم بعد ذلك نقوم بشطف الشعر جيدا.

خلطة الحنة والبيض وماء الورد

المكونات

بيضة واحدة.

أربع معالق كبيرة من الحنه.

أربع معالق من ماء الورد.

ماء دافئ.

طريقة التحضير