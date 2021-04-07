في دقائق معدودة تبييض الوجه والرقبة وازالة السواد والجلد الميت وتوحيد لون البشرة

دائما ما نجد أن الوجه الأبيض يشغل بال كل فتاة وسيدة وذلك لأنه يعد علامة من علامات الجمال علامات الحسن، فا من الممكن أن نجد فتاة لونها أبيض ولكنها ذات. ملامح حادة لأن لون بشرتها يغير من شكلها، كذلك لون البشرة القمحي يعطي جمال الفتيات، ولكي يتم تبيض الوجه والرقبه يمكن اتباع الكثير من الوصفات الطبيعية، وبعض المنتجات الطبية التي يصفها الأطباء للمرضى على حسب نوع بشرة المريض الذي يريد تبييض وجهه ورقبته، كما أن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يتم استخدامها على الأماكن التي يتواجد بها بقع سوداء، مثل استخدام أجهزة الليزر.

وصفة العسل الأبيض والزبادي لتبييض الوجه والرقبة

العسل من أكثر المواد التي تستعمل في الخلطات الطبيعية والتي تساعد في تبييض وترطيب الجلد، دائماً ما يتم خلطها في الوصفات الخاصة بالبشرة والجسم، كما أن العسل يعمل التخلص من حب الشباب والخلايا الميتة في الجلد، وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم كله، ولتوفير البحث عليكم في خلطة فعالة لتبييض الوجه والرقبة فقد قمنا بوضع أقوي خلطة بمكونات متوفرة في كل منزل.

المكونات

ملعقة صغيرة الحجم من عسل النحل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من الزبادي.

شرائح من الخيار.

طريقة التحضير

نأتي بوعاء صغير الحجم ونضع به الزبادي، ونضع عليه عسل النحل الابيض، ونخلطهم مع بعضهم جيدا حتى يتوزع عسل النحل مع الزبادي جيدا.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونضع عليه ماسك الزبادي مع فركه على الوجه جيدا حتى يغطي كامل الوجهة ماعدا العينين.

نقوم بتقطيع حبة الخيار إلى شرائح رفيعة جدا ونضعها حول العين.

نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرة واحدة يوميا الى ان نحصل على النتيجة التي نريدها، وسوف تستغرق حوالي شهر واحد مع الانتظام على هذه الوصفة.

خلطة ماء الأرز والدقيق

المكونات

ربع كوب من ماء الأرز.

نصف كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة صغيرة من النشا.

بضع قطرات من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نمزج ماء الأرز مع الدقيق جيدًا ، ثم إضافة النشا، والتقليب المستمر حتى الحصول على خليط متماسك القوام.

نضيف إلي الخليط ملعقة من زيت الزيتون والتقليب جيدًا، ومن ثم ترك الخليط جانبًا.

نغسل الوجه والرقبة جيدا بالماء البارد، ومن ثم تجفيفه وتركه عشر عشر دقائق ثم وضع الخليط عليه.

ترك الخليط عليها لمدة خمس وعشرون دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر، ومن ثم وضع عليهم مرطب.

تكرار تلك الخلطة مرتين اسبوعيا لعدة أشهر متتالية لحين الوصول إلى النتيجة التي ترغبيها.

فوائد الليمون للبشرة

لليمون العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى والتي في حاجة إليها العديد من الأشخاص باستمرار، حيث احتوائه على العديد من الأحماض، وفيتامين c ويعد من اهم فوائده انه يعمل علي تهدئة الأعصاب، وأيضًا على تنظيم ضربات القلب، وتنشيط الدورة الدموية، ورفع نسبة السكر في الدم، يعمل على تقوية الجسم والعضلات وبقي الجسم من الإصابة بالعديد من الفيروسات.

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية السهلة والبسيطة والتي يمكننا إستخدامها في تبييض البشرة، كما أنها وصفات لا تضر بالبشرة وغير مكلفة كذلك، فهي سهلة توجد في كل مطبخ ويمكننا الإعتماد عليها في تبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة للجميع، وفي أسرع وقت وهي وصفات كثيرة جدا والعديد منها مجرب ومضمون نتائجه، ولذا فهي الخيار الأمثل لدي العديد من الفتيات ممن يبحثن عن الجمال والأناقة.