صدق أو لا تصدق فرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف في ساعتين سيصبح حرير

من المعروف أن الشعر هو زينة كل فتاة وامرأة لهذا تحرص جميع السيدات على ان يكون شعرهم في أجمل وجه ممكن لذلك يقضون المزيد من الوقت أمام المرآة للعناية بهم وينفقون عليه المزيد من الأموال، حيث يقومون بشراء العديد من المستحضرات، ولكن من اليوم وداعًا لكل ذلك، حيث نقدم لكم بعض من الخلطات الطبيعية التي ستساعدك على تنعيمه بشكل سريع.خلطة البيض والحليب لتنعيم الشعر
من المعروف أن يالبض يحتوي على مصادر غنية بالبروتين الي يحتاجها الجسم والشعر أيضاً، حيث أنه يعمل على ترطيب وأستعادة صحة الشعر، نظراً لأنه يحتوي على بروتين ودهون، كما أنه يعمل على زيادة نمو الشعر وتنعيم وتكثيف الشعر بشكل سريع، لذا قمنا بإرفاق خلطة تنعيم الشعر بالبيض والحليب.
المكونات
- ثلاث بيضات كبار الحجم.
- ربع كوب صغير من اللبن الكامل الدسم.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ربع كوب صغير من العسل.
- وعاء.
- غطاء للشعر.
طريقة التحضير
- نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا في وعاء وخفقهم جيدًا، ومن ثم تركهم جانبًا.
- نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالماء الدافئ ومن ثم تجفيفه جيدًا وتطبيق عليه المزيج.
- ارتداء قبعة الشعر بعدها وترك المزيج عليها لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة.
- واخيرًا غسل الشعر بعد مرور ذلك الوقت بالماء الدافئ والبلسم.
- تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية وسوف تلاحظين الفرق.
المكونات
- ثلاث ثمرات كبار الحجم من الموز.
- خمس ملاعق من البابايا المهروسة.
- ربع كوب صغير من العسل.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- وعاء.
- قبعة للشعر.
طريقة التحضير
- نقوم اولا بإحضار الوعاء ومن ثم تقليب فيه كافة المكونات السابقة جيدًا.
- غسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم جيدا ومن ثم تطبيق المزيج عليه وتغطيته وتركه لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة ولا تتخطى الخمس وأربعين دقيقة.
- غسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر، والشامبو جيدًا.
- تكرار تلك الخلطة يوم بعد يوم لمدة شهرين متتاليين وسوف تلاحظين الفرق قبل انتهائها.
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من المعروف أن الشعر هو زينة كل فتاة وامرأة لهذا تحرص جميع السيدات على ان يكون شعرهم في أجمل وجه ممكن لذلك يقضون المزيد من الوقت أمام المرآة للعناية بهم وينفقون عليه المزيد من الأموال، حيث يقومون بشراء العديد من المستحضرات، ولكن من اليوم وداعًا لكل ذلك، حيث نقدم لكم بعض من الخلطات الطبيعية التي ستساعدك على تنعيمه بشكل سريع.خلطة البيض والحليب لتنعيم الشعر
من المعروف أن يالبض يحتوي على مصادر غنية بالبروتين الي يحتاجها الجسم والشعر أيضاً، حيث أنه يعمل على ترطيب وأستعادة صحة الشعر، نظراً لأنه يحتوي على بروتين ودهون، كما أنه يعمل على زيادة نمو الشعر وتنعيم وتكثيف الشعر بشكل سريع، لذا قمنا بإرفاق خلطة تنعيم الشعر بالبيض والحليب.
المكونات
- ثلاث بيضات كبار الحجم.
- ربع كوب صغير من اللبن الكامل الدسم.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ربع كوب صغير من العسل.
- وعاء.
- غطاء للشعر.
طريقة التحضير
- نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا في وعاء وخفقهم جيدًا، ومن ثم تركهم جانبًا.
- نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالماء الدافئ ومن ثم تجفيفه جيدًا وتطبيق عليه المزيج.
- ارتداء قبعة الشعر بعدها وترك المزيج عليها لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة.
- واخيرًا غسل الشعر بعد مرور ذلك الوقت بالماء الدافئ والبلسم.
- تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية وسوف تلاحظين الفرق.
المكونات
- ثلاث ثمرات كبار الحجم من الموز.
- خمس ملاعق من البابايا المهروسة.
- ربع كوب صغير من العسل.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- وعاء.
- قبعة للشعر.
طريقة التحضير
- نقوم اولا بإحضار الوعاء ومن ثم تقليب فيه كافة المكونات السابقة جيدًا.
- غسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم جيدا ومن ثم تطبيق المزيج عليه وتغطيته وتركه لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة ولا تتخطى الخمس وأربعين دقيقة.
- غسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر، والشامبو جيدًا.
- تكرار تلك الخلطة يوم بعد يوم لمدة شهرين متتاليين وسوف تلاحظين الفرق قبل انتهائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدق أو لا تصدق فرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف في ساعتين سيصبح حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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