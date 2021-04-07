لو كنتي بتتمرني في البيت، او بتتحركي في البيت كتير وبنفضي وتشيلي وتحطي وتحركي العفش والكراسي كل شوية، أو لو كنتي من اللي بيشتغلوا ن البيت وطول الوقت حاسه بحرقان في ايدك او ضهرك او رجلك وسخونة والم كده مش قادرة تحددي مصدره، يبقى المقال ده ليكي.. هنقولك النهاردة حسب أخصائيين العلاج الطبيعي.. اعرفي إيه هو التهاب الأوتار وازاي تقللي منه بـ 4 طرق بسيطة

حسب أخصائيين العلاج الطبيعي.. اعرفي إيه هو التهاب الأوتار وازاي تقللي منه بـ 4 طرق بسيطة

الأوتار هي أنسجة ضامة بتسمح بتحريك المفاصل، ولما لتلتهب بيكون التهاب الأوتار مؤلم جداً وأحياناً ممكن يؤدي لمضاعفات متعددة، والاتلهاب ده بيحصل بسبب أفعال كتيرة غالبا بنعملها كلها وذكرناها ليكي في المقدمة، زي انك تقعدي قدام اللابتوب في وضعية غلط، او تجيبي حاجات من مستوى أطول منك خصوصا لو كانت حاجة تقيلة مثلا.

حسب اخصائيين العلاج الطبيعي، التهاب الأوتار ممكن يصيب الكوعين، الكاحلين، والمرفقين والمعصمين والإبهامين، وتشمل الأعراض الشائعة آلام مملة، والألم الذي يزداد سوءا مع الحركة، وتورم خفيف، وفقدان الحركة، والضعف، وانخفاض وظيفة الأماكن دي، عشان كده ضروري تروحي للدكتور خاصة لو كنتي بتعاني من الحمى أو المرض العام أو الألم في مناطق متعددة أو فقدان شديد للحركة أو الاحمرار أو التورم أو الإحساس بالحرارة أو الانزعاج اللي يحد من قدرتك على العمل يوميًا.

إزاي تقللي الألم والالتهاب في البيت؟

لتقليل الألم والالتهاب ، يقترح أخصائيين العلاج الطبيعي وضع الثلج على الإصابة لمدة 15-20 دقيقة في المرة كل 2-3 ساعات حسب الحاجة. وانك ترفعي مكان الإصابة في تقليل التورم – خصوصا لو كان مكان الالم في الكاحلين أو الركبتين، وضروري تدعمي رجلك وايديكي بانك تقعدي تشتغلي على كرسي طبي مثلا لو بتضطري تقعدي فترات طويلة قدام الكمبيوتر.

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