دراسة: أضرار اللحوم المصنعة على صحة القلب

بالرغم من شيوع استهلاكها على مستوى العالم إلا أن اللحوم المصنعة دوت الخليج أحد أنواع الأطعمة التي ينصح بالتقليل من تناولها، تحذير من الأطباء والمختصون بالابتعاد عنها بسبب ثبوت أضرارها وتأثيرها على صحة القلب والأوعية الدموية، كما جاء في الدراسة التالية.

اللحوم المصنعة وصحة القلب:

حذر باحثون من الآثار الجانبية لاستهلاك اللحوم المصنعة على المدى الطويل، مؤكدين أنها تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، بحسب موقع "only my health".

تفاصيل الدراسة:

أجريت الدراسة الجديدة بجامعة آغا خان الباكستانية وهي الدراسة التي استهدفت قياس تأثيرات استهلاك اللحوم المصنعة وأراد الباحثون فهم التأثيرات على الأشخاص الذين ينتمون إلى مناطق مختلفة، على نطاق واسع في 21 دولة مع أكثر من 134000 مشاركًا، بعضهم يستهلك فقط اللحوم الطازجة واللحوم الحمراء بينما يستهلك البعض الآخر اللحوم المصنعة.

أضرار اللحوم المصنعة:

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم المصنعة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا اللحوم المصنعة، ومع ذلك، لاحظ الفريق أيضًا أن الاستهلاك المعتدل للأطعمة المصنعة لا يضر كثيرًا بالصحة.

وقالت رومينا إقبال، الأستاذة المساعدة في جامعة آغا خان في كراتشي، باكستان: أردنا أن نفهم من خلال هذه الدراسة الطبيبة بشكل أفضل الارتباطات بين مآخذ اللحوم الحمراء غير المصنعة والدواجن واللحوم المصنعة مع أحداث أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والوفيات، وثبت ما نكن نتوقعه حيث أنها ضارة على المدى البعيد، والأفضل تناول اللحوم الطازجة لتعدد فوائدها للجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.