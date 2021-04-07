ماهي فوائد البصل الاخضر لمرضى السكري، دوت الخليج مجموعة من الفوائد تتحقق بسبب احتواء البصل الأخضر على مجموعة من العناصر والمواد الغذائية والكيميائية التي تفيد مريض السكري وتساعده في السيطرة على ارتفاع السكر في الدم وتقلل من أعراض المرض، وهي:

فوائد البصل الاخضر لمرضى السكري:

ارتفاع مستويات السكر في الدم أن يسبب الإجهاد التأكسدي وتناول البصل الأخضر بما فيه من مضادات أكسدة يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يعرف أنه يضر الصحة العامة ككل.

إدخال البصل إلى النظام الغذائي وتناوله باعتدال يقي مرضى السكري من ارتفاع ضغط الدم من خلال توسيع الشرايين وبالتالي زيادة تدفق الدم في الجسم وتثبيط عمل إنزيم الأنجيوتنسين الذي يسبب تضييق الشرايين، والأوعية الدموية.

أدوية مرض السكري غالبا ما تؤثر على صحة الكبد وتناول البصل الأخضر يحمي الكبد من تأثير الأدوية ومن الجذور الحرة التي يمكن أن تضر الكبد وتؤثر على وظائفه.

غالبًا ما يصاب مرضى السكري بارتفاع الكوليسترول، وتنال البصل الأخضر يمكن أن يساهم في التقليل من الكوليسترول الضار المرتفع في الجسم بسبب احتواءه على الفلافانولات التي تقلل من تخزين الدهون داخل الجسم، كما تثبط مركبات الكبريت من تكوين الكوليسترول.

من أهم فوائد البصل الأخضر احتواءه على الألياف الغذائية التي تقي مرضى السكري من اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة.

البصل الأخضر غني بعدد من الفيتامينات المهمة لصحة العظام و الأسنان و الأظافر مثل فيتامين ك وفيتامين ج والكالسيوم، فهي فيتامينات تساعد على إنتاج مادة الكولاجين التي تحافظ على قوة العظام خاصة.

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