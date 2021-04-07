طريقة عمل خبز التوست الهش بالمنزل بوصفة سهلة وغير مكلفة

يعد خبز التوست ، من المخبوزات الهشة الجميلة التي تستخدم في عمل أطباق كثيرة، وهو من المخبوزات التي تعد بطرق كثيرة ومختلفة، كما أنه يمكن إعداده بالدقيق الأبيض والأسمر، ومكوناته سهلة وبسيطة ويمكن أيضاً صناعة البقسماط منه الذي يستخدم لعمل كثير من الوجبات مثل الفراخ البانيه أو الكفتة البانيه، وذلك بتحميصه داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم طحنه بعد ذلك، ويمكن أيضاً استخدامه لعمل سندوتشات لذيذة وخفيفة لوجبة الإفطار فهو من المخبوزات الهشة اللذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل خبز التوست بوصفة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل خبز التوست بالمنزل

مكونات خبز التوست من أبسط ما يكون وهي متوفر في كل بيت فلا نحتاج سوى هذه المكونات:ـ

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

يعتبر تحضير خبز التوست من أبسط الطرق التي تمتاز بمذاق هش ولذيذ وهي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء متوسط الحجم ومتسع، ونضع به الدقيق مع الملح ونقلب المكونات. بعدها يضاف السكر والزبدة وتقلب المكونات جيداً، يمكن استخدام العجان الكهربائي أو يمكن العجن باليد حسب الرغبة. تذاب الخميرة في كوب ماء دافئ وتضاف إلي المكونات ويتم العجن، ثم يضاف الماء تدريجياً كلما يحتاج العجين حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. توضع العجينة داخل وعاء متسع وعميق ومدهون بقليل من الزيت، تغطى وتترك لكي تختمر لمدة ساعة أو أكثر حتي يتضاعف حجمها. بعدها يتم فرد العجين على شكل مستطيل، يتناسب مع شكل القالب المخصص للخبز. يتم لف العجينة على شكل اسطواني، ثم يوضع في قالب الخبز مع مراعاة دهن القالب بقليل من الزيت، يغطى ويترك لكى يختمر مرة أخرى. يدخل القالب في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 درجة مئوية، لمدة نصف ساعة أو حتي ينضج تماماً. يتم إخراجه من الفرن وتركه لكي يبرد، ثم يتم إخراجه من القالب ويقطع إلى شرائح ويقدم بالهنا والشفا.

أنواع الأكلات التي تقدم بخبز التوست

هناك أكلات مشهورة ومختلفة تقدم باستخدام الخبز وهي كما يلي:ـ