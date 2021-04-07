طريقة قلي القرنبيط بخلطة مقرمشة ومن غير ما يشرب نقطة زيت بطعم ولا أروع

القرنبيط من أشهر الأطباق في جميع انحاء العالم، حيث يحتوي علي الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم، ويشتهي الاطفال طبق القرنبيط الكرسبي وذلك لانه من الأطباق الشهية واللذيذه، ويعتبر القرنبيط من أكثر الوجبات المشبعة التي يمكن تناولها، ومكونات طبق القرنبيط سهلة واقتصادية وموجودة في كل منزل.

تتعدد طرق عمل القرنبيط حيث يوجد بعض الأشخاص الذين يعشقون القرنبيط المقلي والقرنبيط بالباشاميل والصلصة أيضاً، ولكن أشهر الطرق أنتشاراً هو المقلي ولكن طريقة القلي تزعج كثيراً نظراً لامتصاصه الكثير من الزيت، والآن أصبح وجود حل لهذه المشكلة، وهي تلك الطريقة التي سنقوم بوضعها أسفل هذا المقال، والتي ستنال على أعجاب عائلتك.

طريقة عمل قرنبيط كرسبي بدون ما يشرب زيت

القرنبيط الكرسبي يبحث عن طريقة عمله الكثير من ربات البيوت حيث أنه يمتص الكثير من الزيت عند القلي، لذلك سنضع لكم بالأسفل أسهل طريقة لقلي القرنبيط بطريقة مقرمشة ولذيذة، فقط أتبعي تلك الخطوات.

المكونات:

اربع قطع قرنبيط.

زيت ابيض.

ماء مغلي.

كمون.

كزبرة ناعمة.

فلفل أسود مطحون.

كركم ملعقة صغيرة.

معلقة صغيرة كاري.

ملح ابيض.

اربع بيضات.

بقدونس مفروم.

شبت مفروم.

فلفل ابيض.

جرجير.

معلقة كبيرة دقيق.

معلقة بقسماط مطحون.

فيجتار حار.

ثوم مهروس.

نحضر وعاء ونقوم بغسل القرنبيط جيدا ووضع ماء مغلي في الوعاء علي النار ونضع ملعقة من الكمون وملعقة من الملح الأبيض.

نترك القرنبيط لكي تتم عملية السلق قد تستغرق مدة ثلاث دقائق.

بعد ذلك نحضر طبق بلاستيك ونضع به اربع بيضات وبعد ذلك نضع معلقة كبيرة من الثوم المهروس وملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ومعلقة كبيرة من الفلفل الأبيض المطحون.

وبعد ذلك نضيف نصف معلقه من الملح الأبيض ونضيف بعد ذلك الشبت المفروم والبقدونس المفروم ومعلقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ونضيف بعد ذلك بقسماط مطحون.

وبعد ذلك نضيف الفيجتار الحار.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى تصبح خليطا واحدا.

نضيف قطع القرنبيط المسبوق في هذا الخليط.

نحضر صينية ونقوم بوضع ثلاث معالق من الزيت الأبيض فيها.

ثم بعد ذلك نحضر القرنبيط المسلوق الموضوع في الخليط.

ونقوم بوضعه في الصينية وبعد ذلك نقوم بوضع باقي مكونات الخليط عليه.

ونضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة سبع دقائق في الفرن على نار هادئة.

يقدم القرنبيط الكرسبي ساخنا.

طريقة تحضير القرنبيط الكرسبي بدون زيت

يعد القرنبيط المقلي من اكثر الاكلات المميزة والتي يعشقها العديد من الاشخاص، حيث انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بفوائد يحتاجها، فهي تنتمي الى الخضروات الصليبية بالإضافة الى انها تعمل على معالجة الأشخاص الذين يعانون من الانيميا، وأيضاً تحد من الإصابة بالسرطان، وتساعد في تقليل الكولسترول في الدم.