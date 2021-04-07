مشروبات رمضانية سعودية منعشة على الإفطار ومفيدة للصحة

مشروبات رمضانية سعودية وعربية هي جزء لا يتجزأ من المائدة الرمضانية في المملكة وكافة البلدان العربية، ولا سيما أن صيام ساعات طويلة على مدار النهار؛ يتطلب أن يروي الصائم ظمأه عبر المشروبات اللذيذة والخفيفة التي ترطب الجسم وتمده بأهم العناصر الغذائية الصحية، وفيما يلي سوف يتم عرض مجموعة من أفضل المشروبات الرمضانية السعودية الخليجية المميزة.

يُوجد عدد كبير من أنواع المشروبات وخصوصًا مشروبات باردة التي يقدمها المطبخ السعودي والتي تهتم بإعدادها ربات البيوت والأمهات طوال أيام شهر رمضان المبارك من أجل الحصول على القيمة الغذائية العالية وإمداد الجسم بالطاقة وبقدر كبير من السوائل في نفس الوقت، ومن أروع مشروبات سعودية رمضانية ما يلي:

يُعد الخشاف من أفضل وأشهر المشروبات والعصائر الرمضانية والتي قلما غابت عن مائدة الطعام السُّعُودية والعربية ألا وهي مشروب الخشاف الذي يُعرف أيضًا باسم (سيد عصائر الصائمين)، ويتكون الخشاف من بعض أنواع الفاكهة المجففة مثل القراصية، المشمش، والتين المجفف.

يتم إعداد الخشاف عبر نقع تلك الفواكه في المياه لمدة لا تقل عن ساعة واحدة، مع إضافة بعض من المكسرات وجوز الهند إلى الخليط، ويجب نقع المكسرات وجوز الهند أضًا لمدة 2 ساعة على الأقل، وبعد ذلك يتم إضافة الزبيب والسكر والتمر المنقوع أيضًا إلى المزيج، ويُقدم باردًا.

يُعد من أشهر المشروبات الرمضانية ويحبه عدد هائل من الأفراد، وهو يُقدك العديد من الفوائد الصحية مثل خفض ضغط الدَّم المرتفع والكوليسترول الضار المرتفع الخواص المضادة للميكروبات، والتخلص من مختلف أمراض المعدة، ويُمكن الحصول على مشروب التمر هندي من خلال نقع بذور التمر هندي في المياه لوقت طويل لا يقل عن 3 ساعات مع إضافة أوراق الكركديه إليه وكذلك بذور الشمر، ويتم بعض ذلك تصفية الخليط، وتحليته بالسكر.

يتكون هذا المشروب بشكل رئيس من اللوز؛ حيث يتم تقشير اللوز ووضعه في خلاط العام، مع إضافة بعض المواد إليه مثل ماء الورد، والسكر، والمياه، ومزج الخيط جيدًا، ويلي ذلك البَدْء في إضافة الحليب إليه، وبعد مزج خليط اللوز مع الحليب، يتم تصفية مشروب اللوز، وتقديمه باردًا.

يتكون قمر الدين بشكل رئيس من المشمش المُجفف؛ وأصبح الآن يتم شراء قمر الدين جاهزًا، ومن ثم؛ يتم إضافة شرائح قمر الدين إلى المياه، ويُرك وقتًا كافيًا حتى يذوب في الماء حيث يتم وضعه على النار، ويتم صب عصير قمر الدين في أكواب تقديم مناسبة ويُترك مدة كافية حتى يبرد، ويتم تقدميه باردًا.

يُعد الخروب من أشهر وألذ المشروبات التي تحتل عدد كبير جدًا من الموائد الرمضانية في مختلف البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط، ويُذكر أن مشروب الخروب يُقدم للجسم عدد هائل من الفوائد الصحية مثل قوية المناعة وتعزيز صحة القلب، والتخلص من أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، إلى جانب أنه يمد الجسم بعدد كبير من الفيتامينات المهمة للحفاظ على الصحة.

ويُمكن إعداد الخروب من خلال شرائه من المتجر؛ ثُم نقعه في المياه عدة ساعات 10 ساعات على الأقل، ويوضع على النار ليغلي مدة لا تقل عن ساعتين، وبعد ذلك يتم تصفيته وتحليته بالسكر، ويُقدم باردًا.

حليب الكفير يُعد من أهم المشروبات التي يحبها الكثير من الشعوب العربية نظرًا إلى أنه يُساعد على عزيز صحة الجهاز المناعي في الجسم بشكل كبير جدًا، حيث إنه يتكون من بعض من أنواع الكائنات الدقيقة المفيدة، وتكمن فائدة حليب الكفير في إنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين د وفيتامين ب، والعناصر المعدنية مثل الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم، بالإضافة إلى احتوائه أيضًا على البروتينات ويُمكن الاطّلاع على فوائد حليب الكفير وطريقة تحضيره بالخطوات التفصيلية ؛ حيث إنه يُمكن إعداد هذا الحليب في المنزل بسهولة وتقديمه على المائدة الرمضانية، ليكون عامل مساعد في تقوية المناعة وتعزيز الصحة وترطيب الجسم.

هناك مشروب لذيذ وشهي وصحي هو أكثر مشروبات رمضان تواجدًا وانتشارًا على مائدة رمضان في المملكة العربية السعودي وهو مشروب السوبيا الذي يعشقه جميع أبناء المملكة، ويُمكن تحضير مشروب السوبيا عبر الطريقة التالية:

المكونات:

مقدار 150 جرام (فنجال) من الشعير (المطحون).

نصف كوب من السكر الأبيض.

5 حبات من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الهيل (الحبهان).

مقدار 5 أكواب من الماء.

نصف ملعقة من القرفة.

قليل من صبغة التوت.

خطوات التحضير: