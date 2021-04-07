دلكي بملعقة نشا على جسمك كله لتبييض وازالة الجلد الميت وسيزيل سواد 20 سنة نهائيا

توحيد لون الجسم وعندما يكون لونه ابيض يعد حلم كل الفتيات، لكي يتمتعوا عند الدخول في فصل الصيف دون أي خجل أو إحراج، وغير ذلك عندما يكون الجسم ابيض لا يوجد خوف من أي التهابات أو جروح تغير لون الجلد خاصة في الصيف، لأن من المعروف عندما ينتج لون الجسم الغامق يكون بسبب تعرضه لأشعة الشمس بكثرة، أو قد يكون نتيجة عدة أسباب أخري مثل جفاف بشرة الجسم أو تلوث ناتج من البيئة، أو الإجهاد والتعب وغالبا يكون بسبب الاستخدام الكثير لمستحضرات التجميل التي تساعد علي التفتيح، ولكن هذه الطريقة خاطئة لذلك من الأفضل اللجوء إلي الطرق الطبيعية أو استشارة طبيب مختص بالجلدية. خلطة تبييض الجسم بالنشا خلطة تبييض الجسم بالنشا المكونات : نشا.

ماء.

جلسرين سائل.

ماء ورد.

زيت خروع.

فازلين.

زيت اللوز الحلو.

بودرة أطفال.

كريم مرطب للجسم. طريقة التحضير يتم خلط كمية من الكريم المرطب للجسم مع علبة صغيرة من الجلسرين السائل، ثم نضيف ست ملاعق من بودرة الأطفال ونخلطهم جيدا.

نحضر وعاء ونضع به نصف كوب من الماء وست ملاعق من ماء الورد وملعقة كبيرة من النشا، ويتم وضع هذا الوعاء علي نار هادئة للحصول قوام متماسك ونتركه حتي يبرد تماما.

نحضر طبق ونضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وأربع ملاعق من الفازلين بالإضافة إلي أربع ملاعق من زيت اللوز الحلو.

بعد ذلك نضيف كل المكونات مع بعضها البعض ويتم مزجهم بطريقة جيدة، ثم نضع هذا الخليط في الثلاجة.

يتم غسل الجسم بالماء البارد ثم نضع هذا الخليط علي الجسم دون تجفيفه، ونتركه لمدة عشر دقائق تقريبا وبعد ذلك يتم ارتداء الملابس ويستخدم يوميا وفي خلال أسبوع تحصلي علي نتيجة مذهلة لتفتيح الجسم. طريقة التحضير الوسوم

توحيد لون الجسم وعندما يكون لونه ابيض يعد حلم كل الفتيات، لكي يتمتعوا عند الدخول في فصل الصيف دون أي خجل أو إحراج، وغير ذلك عندما يكون الجسم ابيض لا يوجد خوف من أي التهابات أو جروح تغير لون الجلد خاصة في الصيف، لأن من المعروف عندما ينتج لون الجسم الغامق يكون بسبب تعرضه لأشعة الشمس بكثرة، أو قد يكون نتيجة عدة أسباب أخري مثل جفاف بشرة الجسم أو تلوث ناتج من البيئة، أو الإجهاد والتعب وغالبا يكون بسبب الاستخدام الكثير لمستحضرات التجميل التي تساعد علي التفتيح، ولكن هذه الطريقة خاطئة لذلك من الأفضل اللجوء إلي الطرق الطبيعية أو استشارة طبيب مختص بالجلدية. خلطة تبييض الجسم بالنشا خلطة تبييض الجسم بالنشا المكونات : نشا.

ماء.

جلسرين سائل.

ماء ورد.

زيت خروع.

فازلين.

زيت اللوز الحلو.

بودرة أطفال.

كريم مرطب للجسم. طريقة التحضير يتم خلط كمية من الكريم المرطب للجسم مع علبة صغيرة من الجلسرين السائل، ثم نضيف ست ملاعق من بودرة الأطفال ونخلطهم جيدا.

نحضر وعاء ونضع به نصف كوب من الماء وست ملاعق من ماء الورد وملعقة كبيرة من النشا، ويتم وضع هذا الوعاء علي نار هادئة للحصول قوام متماسك ونتركه حتي يبرد تماما.

نحضر طبق ونضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وأربع ملاعق من الفازلين بالإضافة إلي أربع ملاعق من زيت اللوز الحلو.

بعد ذلك نضيف كل المكونات مع بعضها البعض ويتم مزجهم بطريقة جيدة، ثم نضع هذا الخليط في الثلاجة.

يتم غسل الجسم بالماء البارد ثم نضع هذا الخليط علي الجسم دون تجفيفه، ونتركه لمدة عشر دقائق تقريبا وبعد ذلك يتم ارتداء الملابس ويستخدم يوميا وفي خلال أسبوع تحصلي علي نتيجة مذهلة لتفتيح الجسم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكي بملعقة نشا على جسمك كله لتبييض وازالة الجلد الميت وسيزيل سواد 20 سنة نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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